Merkel vraagt Poetin om Wit-Rusland onder druk te zetten in grensconflict

De toestroom van groepen migranten naar de grens tussen Wit-Rusland en Polen houdt de internationale gemeenschap onverminderd bezig. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de Russische president Vladimir Poetin woensdag om hulp gevraagd bij het oplossen van het grensconflict. Ondertussen heeft Moskou dinsdag twee nucleaire bommenwerpers naar Wit-Rusland gestuurd om het land militair bij te staan.

Polen, Litouwen en in mindere mate Letland klagen al maanden over groepen migranten uit het Midden-Oosten en Afrika die vanuit Wit-Rusland de Europese Unie proberen te bereiken. De situatie staat op scherp sinds afgelopen week honderden, mogelijk duizenden migranten aan de grens van Wit-Rusland met de EU verschenen. De Wit-Russische autoriteiten hebben de migranten naar de grens gestuurd om de EU dwars te zitten na eerder door het blok ingestelde sancties. Om hoeveel migranten het precies gaat, is niet te verifiëren omdat Polen het grensgebied heeft afgesloten voor journalisten en hulpverleners.

Vanuit de Europese Unie klinkt woensdag kritiek op het Wit-Russische beleid. Volgens de Franse regering faciliteert het land „de handel in migranten om de EU te destabiliseren”, aldus een woordvoerder tegen persbureau Reuters. EU-voorzitter Charles Michel sprak in Polen van „een brute aanval op onze EU-grenzen”, waarbij Minsk de nood van migranten „op een cynische en schokkende manier” misbruikt.

Rusland stuurt bommenwerpers

In het telefoongesprek dat Merkel woensdag voerde met Poetin noemde ze „de uitbuiting van migranten” door Wit-Rusland „onmenselijk en volkomen onaanvaardbaar”. Poetin, die nauwe banden onderhoudt met Minsk, beloofde Merkel „het gesprek over de kwestie voort te zetten”. Tegelijkertijd heeft Moskou woensdag twee nucleaire bommenwerpers naar Wit-Rusland gestuurd om bij de grens met Polen te patrouilleren.

De stap van Rusland kwam kort nadat bekend werd dat de EU zich beraadt op extra sancties tegen Wit-Rusland vanwege het „kunstmatig” creëren van een migrantencrisis. Het Wit-Russische regime ontkent de aantijgingen dat het migranten inzet als pion in een machtsconflict. „Begin volgende week komt er een verbreding van de sancties”, aldus Europese Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen. „Het is belangrijk dat Loekasjenko beseft dat zijn gedrag een prijs heeft.”

De situatie in de grensgebieden is volgens de Verenigde Naties penibel. Mannen, vrouwen en kinderen moeten noodgedwongen nachten in de kou doorbrengen, zonder voedsel, water of medische zorg. Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, heeft de betrokken landen opgeroepen om „deze ondraaglijke crisis” op te lossen. Volgens de Poolse autoriteiten hebben 599 migranten dinsdag geprobeerd de grens over te steken. Negen van hen zijn gearresteerd en tientallen zijn teruggestuurd naar Wit-Rusland. Het gebied wordt zwaar bewaakt door zo’n vijftienduizend Poolse militairen.