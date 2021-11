Meer uitstoot dan gemeld: veel landen zitten er niet mee

Gaan de afspraken over reductie van broeikasgassen die nu in Glasgow worden gemaakt over reële uitstoot, of over berekende hoeveelheden kooldioxide die door boekhoudkundige regels veel lager uitvallen dan de werkelijkheid? The Washington Post berekende dat tussen de cijfers die landen bij de VN opgeven en hun echte uitstoot van broeikasgassen vaak een groot gat zit.

1 Wat onderzocht The Washington Post?

Volgens de krant stoten landen in werkelijkheid veel meer broeikasgassen uit dan ze rapporteren aan de Verenigde Naties. De krant baseert dat op analyses van allerlei databases en wetenschappelijke publicaties. Volgens het artikel gaapt er „een gigantisch gat” tussen de opgegeven en de daadwerkelijk uitgestoten hoeveelheid broeikasgassen. De opgegeven uitstoot van de 196 VN-lidstaten telt op tot 44,2 gigaton CO 2 -equivalenten (een maat waarin het opwarmend effect van broeikasgassen als methaan en lachgas is omgerekend naar dat van CO 2 ) . Dit is exclusief de uitstoot van de internationale lucht- en scheepvaart – die uitkomt op ruim 1 gigaton CO 2 -equivalent. Volgens de berekening van The Washington Post ligt de daadwerkelijke uitstoot 8,5 tot 13,3 gigaton hoger.

Zo’n 60 procent van het gat heeft volgens het artikel te maken met de rapportage van de uitstoot die samenhangt met landgebruik, bijvoorbeeld het kappen en aanplanten van bos, of het droogleggen van veengronden. Het gaat dan om de uitstoot van CO 2 . Een ander, groot aandeel in het gat komt op conto van methaan.

Lees ook De landen die het meeste uitstoten, doen niet mee aan het methaanakkoord

2 Was dit niet al bekend?

Niet in deze vorm. Het is bekend dat de rapportage aan de Verenigde Naties veel ruimte laat voor interpretatie, en dat er nog veel aan moet verbeteren. Het is ook bekend dat er grote onzekerheid zit in het berekenen van de uitstoot van broeikasgassen, bij methaan en lachgas meer dan bij CO 2 . Maar The Washington Post brengt dit alles samen in een artikel waarvoor heel veel data zijn verzameld, geanalyseerd en gecheckt. Dat is knap werk.

Toch is er op dit artikel ook wel een en ander aan te merken. Hoe het precies op een totale uitstoot van 52,7-57,5 gigaton uitkomt, wordt niet duidelijk. Er worden diverse bronnen aangehaald, maar een van de belangrijkste ontbreekt. Dat is de rapportage die het Europese Joint Research Centre en het Nederlandse PBL jaarlijks opstellen. Het is een schatting van de totale, wereldwijde uitstoot van alle broeikasgassen, en is de enige in zijn soort. Voor 2020 komt dit rapport op een uitstoot van 52,4 gigaton CO 2 -equivalenten – vergelijkbaar dus met het krantenartikel. Maar het PBL heeft in zijn schatting het veranderd landgebruik niet meegenomen.

Ook wekt The Washington Post te veel de indruk dat de rapportageregels onveranderlijk zijn. Dat zijn ze niet. Ze worden, op basis van nieuwe inzichten, aangepast. Zo is de laatste jaren bijvoorbeeld, op basis van gevoeligere satellieten, duidelijk geworden dat er veel meer methaan lekt uit olie- en gasinfrastructuur dan gedacht. In het krantenartikel staat dat landen dit niet meetellen in hun boekhouding. Maar dit zal wellicht veranderen. Alleen: nieuwe regels opstellen kost tijd. Zeker in internationaal verband, waar 196 landen het met elkaar eens moeten zien te worden.

3 Wat betekent dit gat?

De opwarming van de aarde zal er niet sneller of langzamer door gaan. Die hangt af van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer, en die verandert niet door onderrapportage van de uitstoot.

Het gat kan wel van invloed zijn op de doelstellingen die individuele landen zich stellen. Als een land zich voorneemt zijn uitstoot te halveren, van welke uitstoot gaat het dan uit? Als dat de aan de VN gerapporteerde uitstoot is, en die uitstoot is beduidend minder dan de daadwerkelijke uitstoot, dan hoeft het land veel minder te doen voor die halvering.

Het heeft echter ook met de regels van de VN te maken. Voldoe je daaraan of niet? Detlef van Vuuren van het PBL geeft een voorbeeld: de concentratie CO 2 in de lucht stijgt, bossen leggen in reactie meer CO 2 vast. Landen mogen die extra vastgelegde CO 2 voor bossen die door de mens worden beheerd, als negatieve emissies meetellen. Ze mogen ze dus aftrekken van de uitstoot van CO 2 door de verbranding van fossiele brandstoffen. Het is een rare boekhoudregel, maar als je je eraan houdt mag het.

Alleen door deze regel kan de gerapporteerde uitstoot wereldwijd al 5 gigaton lager uitvallen, zo berekende Van Vuuren eerder dit jaar met collega’s – omgerekend is dat 38 tot 65 procent van het door The Washington Post berekende gat. Het krantenartikel haalt het voorbeeld van Maleisië aan dat, deels via deze regel, zijn gerapporteerde uitstoot sterk omlaag wist te brengen, van 422 naar 81 miljoen ton CO 2 -equivalent. Opmerkelijk genoeg nemen de bomen in Maleisië volgens opgave van de regering daarbij overigens vier keer zoveel kooldioxide op als die in buurland Indonesië, meldt de Washington Post, die dit verschil niet nader verklaart.

4 Wat betekent dit voor de klimaatonderhandelingen?

„Integriteit, transparantie, accuratesse, compleetheid, vergelijkbaarheid en consistentie.” De lijst met eisen waaraan volgens artikel 13 van het Klimaatakkoord van Parijs (PDF) (2015) de rapportage van emissies van broeikasgassen moet voldoen, liegt er niet om. Ontwikkelingslanden zullen daarbij hulp nodig hebben, maar in principe gelden deze strenge richtlijnen voor alle landen.

Maar zes jaar na Parijs bestaat er nog steeds grote onenigheid over de invulling van dit eisenpakket. En, zoals dat gaat bij klimaatonderhandelingen, zolang landen het niet eens worden, maken ze vooral afspraken over hoe de afspraken tot stand zouden moeten komen. Er worden steeds meer details vastgelegd over technische procedures om tot een akkoord te komen, maar een echte doorbraak blijft uit.

Een van de oorzaken daarvan is dat transparantie achter de schermen ook gaat over internationale verhoudingen en sterk uiteenlopende wereldbeelden – vooral tussen de twee grootste vervuilers. De VS, die hameren op transparantie, zien zichzelf als vertegenwoordigers van een open, democratische samenleving, met een zichtbare controle van de macht. China huivert juist voor die openheid en vindt de toezegging dat China doet wat het belooft wel genoeg.

Ook de Amerikanen zijn niet in alle opzichten open over hun uitstoot. Al in het Kyoto-protocol (1997), dat ze overigens nooit hebben geratificeerd, maakten de VS een voorbehoud voor openheid over de emissies van defensie. En omdat het Amerikaanse leger bijna net zo veel broeikasgassen uitstoot als een land als Portugal, gaat dit om een enorme hoeveelheid kooldioxide.

5 Wordt deze Gordiaanse knoop in Glasgow doorgehakt?

Dat is lang niet zeker. Ook deze keer is China de grote dwarsligger. Het argument is dat Chinese klimaatplannen niet gaan over absolute emissiereducties, maar over reducties in relatie tot de economische groei (per eenheid van het bbp). Precieze cijfers over die reducties zouden daarom ook geheimen prijsgeven over de Chinese economie.

China krijgt in Glasgow steun van Saoedi-Arabië – een land dat sowieso traineert waar dat mogelijk is. Het Saoedische argument is vergelijkbaar: hun CO 2 -uitstoot wordt vrijwel geheel veroorzaakt door één concern: het staatsoliebedrijf Saudi Aramco. Details daarover zouden concurrentiegevoelig zijn.

Aan de Britse voorzitter Alok Sharma de bijna onmogelijke opdracht om een einde te maken aan de patstelling. Maar hoe verzoen je de visie van China en Saoedi-Arabië met die van landen die vrezen dat zonder transparantie internationale klimaatcijfers en -plannen ernstig worden gecorrumpeerd?

Na zes jaar van vruchteloos onderhandelen, bestaat bij sommige landen de wens om concessies te doen zodat dit hoofdstuk in het boek met spelregels voor ‘Parijs’ eindelijk wordt afgesloten. Maar dat zijn vooral landen als Brazilië en Rusland. En die zien sowieso liever geen al te stevig fundament onder het bouwwerk dat in Parijs is gecreëerd.