Medewerker Eurosonic Noorderslag verduisterde 335.000 euro

Showcasefestival Eurosonic Noorderslag (ESNS) doet aangifte tegen een medewerker die in totaal 335.000 euro heeft ontvreemd uit de kas. Dat meldt de organisatie van het Groningse festival woensdag. Het voortbestaan van ESNS is volgens directeur Dago Houben niet in gevaar. De medewerker heeft schuld bekend en is met ESN een terugbetalingsregeling overeengekomen voor het hele bedrag.

De fraude kwam deze zomer aan het licht na een melding van de bank over dubieuze transacties. Toen ESNS de boeken erop na sloeg, bleek dat de medewerker sinds november 2019 op meerdere manieren geld wegsluisde. Zo maakte hij kleine bedragen over naar goksites, deed hij overboekingen naar door hem beheerde rekeningen en nam hij beltegoeden op. Door onder meer namen bij bankoverschrijvingen aan te passen, verhulde hij de werkelijke aard van de transacties. De omvang van de ontvreemde bedragen nam in de laatste maanden tot de ontdekking in juli 2021 flink toe. Met het geld bekostigde de medewerker zijn gokverslaving, waarvoor hij inmiddels in behandeling is.

De medewerker bekende nadat hij met de fraude geconfronteerd werd meteen schuld en is door ESNS op staande voet ontslagen. Hij heeft toegezegd dat het hele bedrag terug wordt gestort, waarvan de helft al in het komende halfjaar. Wel heeft de festivalorganisatie „vanwege de omvang en de publieke functie van ESNS” woensdag aangifte gedaan bij de politie. Ook zijn het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere subsidieverleners geïnformeerd over de fraude.