Levenslang voor anti-Joodse moord op Franse overlevende Holocaust

Een rechtbank in Parijs heeft woensdag een man tot levenslang veroordeeld voor de moord op de 85-jarige Holocaust-overlevende Mireille Knoll. De Joodse vrouw werd in maart 2018 in haar appartement overvallen en elf keer gestoken, waarna haar appartement in brand werd gestoken. Het lichaam van Knoll verbrandde daarbij gedeeltelijk. De rechtbank stelde dat de moord op Knoll, die Frankrijk schokte, gepleegd werd vanwege haar Joodse achtergrond.

De rechtbank acht bewezen dat de 32-jarige buurman van Knoll, Yacine Mihoub, schuldig is de moord met anti-Joods motief. De 25-jarige mededader Alex Carrimbacus werd vrijgesproken van moord, maar wel tot vijftien jaar cel veroordeeld voor de overval. Beide daders stonden de afgelopen twee weken terecht in een veelbesproken proces.

Nabestaanden hoopten dat er duidelijkheid zou komen over wie welke rol in de moordoverval en de brandstichting had gespeeld. In politiedetentie hadden Mihoub en Carrimbacus tegengestelde verklaringen afgegeven en dat deden ze ook voor de rechtbank. Toch achtte de jury bewezen dat Mihoub de moord had gepleegd.

Razzia van 1942

Als kind wist Knoll te ontkomen aan de razzia van 1942 in Parijs. Daarbij pakte de Franse politie in opdracht van de Duitse bezetter meer dan 13.000 buitenlandse Joden op. Een groot deel van hen werd daarna opgesloten in een wielerstadion en vervoerd naar vernietigingskampen.

Franse Joden waarschuwen al jaren voor een toename van het aantal antisemitische geweldsincidenten. Volgens het Amerikaanse medium The Atlantic was de moord op Knoll een kantelpunt voor de Franse autoriteiten, die de moord, in tegenstelling tot eerder ander geweld tegen Joden, direct als antisemitisch bestempelden.