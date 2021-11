Lees eens een mens

Afgelopen zondag leende ik iemand uit de Human Library. Dit concept uit Denemarken, dat hier naar goed Hollands gebruik gewoon een Engelse naam heeft, werd georganiseerd door de Bibliotheek Utrecht. De bezoeker mag onder het motto ‘ontmoet je vooroordeel’ twintig minuten praten met een menselijk ‘boek’. Je kiest dat uit een catalogus van taboes van onze tijd. Zo waren daar een drag queen, een ex-militair, een Lolita, een Jehovagetuige, een bewust ongehuwde moeder, iemand met een exoskelet, een misbruikverleden, etc. Als je met elkaar in gesprek gaat, leer je van elkaar, is het idee.

Het diepe ongemak dat ik hierbij voelde herinnerde me aan mijn ongemak bij een bezoek aan het Joods Museum in Berlijn in 2013. Daar kon je aan het eind van de tentoonstelling vragen stellen aan ‘een Jood’ in een hokje. Dat veroorzaakte destijds ophef, omdat het niet bij iedereen goed viel om minderheden tentoon te stellen als dieren in een dierentuin.

Maar het is de vraag wie er nou precies te kijk staat in de Human Library, de lener of het menselijke boek. De boeken die ik zag, leken vooral erg blij vragen over zichzelf te kunnen beantwoorden, en sowieso liep dit vrijwilligersproject over van zoveel goedbedoelde lievigheid dat het nauwelijks te verdragen was.

Ik wilde graag de Lolita ‘lezen’ maar die was steeds uitgeleend. Dus koos ik de deeltijd-transgender. We hadden een leuk gesprek. Wie zich afvraagt wat een Lolita is moet dat maar even opzoeken, of, beter natuurlijk, haar lenen bij de volgende editie, in Twello.