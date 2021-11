Kunstbeurs PAN voor het eerst in coronatijd

H. Gallery

Ligstoel Theo Ruth

Door Theo Ruth (1915-1971) in 1947 ontworpen ligstoel voor het Nederlandse meubelmerk Artifort, in de jaren vijftig geproduceerd, en recent opnieuw gestoffeerd met stof van alpaca wol. Vraagprijs: 15.000 euro Foto H. Gallery

Toen zijn vrouw acht jaar geleden op haar 31ste aan baarmoederhalskanker overleed, vroeg film- en commercialregisseur Jelmar Hufen (40) zich af wat hij wilde met zijn leven.

Hufen had al jaren een „prettige verslaving”: hij was fanatiek verzamelaar van vintage design. Na het verlies van zijn echtgenote besloot Hufen zich te omringen met lieve mensen en mooie spullen en begon een galerie in vintage design, de H. Gallery in Utrecht. Inmiddels heeft hij dertien werknemers in dienst en regisseert hij nog hooguit twee keer per jaar een reclamespot – min of meer „voor de lol”.

H. Gallery ging van start met vooral Scandinavisch design, maar specialiseerde zich gaandeweg ook in houten Braziliaanse meubels uit de jaren vijftig en zestig. Hufen: „In de aanloop naar het WK voetbal maakte ik voor Bavaria een commercial in Brazilië. In het vliegtuig terug zat ik na te denken over de geweldige modernistische architectuur van het land die ik niet had gezien. Thuis ging ik me daarna verdiepen in de meubels.”

Jelmar Hufen

Al gauw besefte Hufen hoe bijzonder die oude Braziliaanse meubels waren en reisde hij terug naar het land om stoelen en banken in te kopen van ontwerpers als Jorge Zalszupin en José Zanine Caldas. „Ik heb geluk gehad: met mijn belangstelling voor Braziliaans design liep ik net voor de troepen uit. Bij serieuze Amerikaanse interieurontwerpers heb ik zo naam gemaakt.”

Twee jaar geleden deed H. Gallery mee aan Art Élysées, een Parijse kunst- en designbeurs. Tot Hufens verrassing verliep dat heel succesvol. Hij nam zich voor vaker aan beurzen mee te doen, maar door de pandemie wordt PAN pas zijn tweede beurs. Hufen wil in Amsterdam „zijn visitekaartje afgeven en aan Nederland laten zien wat H. Gallery te bieden heeft”. Als hij iets verkoopt is dat „mooi meegenomen”.

Elders in de wereld zijn verzamelaars die tienduizenden euro’s voor een zeldzame oude stoel of lamp overhebben. Die bereidheid is in Nederland hoogst zeldzaam, weet Hufen. Zijn omzet komt voor 98 procent uit het buitenland, vooral uit de Verenigde Staten. „We lopen hier in dat opzicht achter”, zegt hij. Maar dat is een kwestie van tijd, verwacht hij. „Vijftien jaar geleden kon je bijvoorbeeld in Utrecht nergens fatsoenlijk eten. Nu wemelt het in Nederland van de Michelinsterren en zie je over de hele breedte een positieve ontwikkeling.”

Hufen brengt op PAN minder kostbare meubels dan hij op een Franse of Amerikaanse beurs zou tonen. Zijn topstuk in de RAI is een zeventig jaar oude ligstoel van Theo Ruth. Het losse bolvormige kussen is een toevoeging van eigen hand. „Dat tilt het op, maakt van dit daybed een huiskamersculptuur.”

Willem Baars Projects

Bourgeois-tekening

Inkttekening uit 1953 van de Frans-Amerikaanse kunstenares Louise Bourgeois (1911-2010), bekend van haar grote bronzen spin-sculpturen. Formaat van de tekening: 28,8×18,8 cm. Vraagprijs: 85.000 euro Foto Willem Baars Projects

De opmerkelijkste nieuwe PAN-deelnemer is de Amsterdamse galeriehouder en kunsthandelaar Willem Baars (52). In het verleden liet hij zich best kritisch uit over de beurs. Vijftien jaar lang fungeerde Baars als keurmeester bij PAN en beoordeelde hij het aanbod van negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse schilderkunst op kwaliteit. Tot hij het niveau van het gebodene te laag vond worden en afhaakte. „De beurs gleed af naar het niveau van een Youp van ’t Hek-scène: een Gooise party met rode broeken, een geüpgrade woonbeurs.”

Maar Baars is overtuigd van de goede intenties van de nieuwe beursdirecteur Mark Grol. Bovendien verwacht hij dat in het coronatijdperk regionale beurzen als PAN kansrijk zijn. En dus doet hij voor het eerst mee. Hij heeft een 80 vierkante meter grote stand gehuurd, die hij door Concrete Architects heeft laten ontwerpen. Daarin toont hij de kunstenaars van zijn galerie in combinatie met werken uit begin jaren vijftig van Picasso, Jean Arp, Marino Marini en Louise Bourgeois.

Baars: „Ik ben een verhalenverteller. Als kunsthandelaar bied ik op de beurs kunst aan die context biedt bij de kunstenaars uit mijn galerieprogramma. Tussen het nieuwe werk van Morgan Betz en mijn collages van Arp zit zeventig jaar. Maar je kunt zien dat Betz bezig is met de kunstgeschiedenis en door Arp is geïnspireerd.”

Willem Baars

Baars, zoon van een theoloog, begon al op de middelbare school in kunst te handelen. Lachend: „Ik zeg altijd dat mijn studie kunstgeschiedenis diende als rechtvaardiging voor mijn handel.” Zijn enorme kunsthistorische bibliotheek gaf hij een gezichtsbepalende plek in zijn galerie. De onuitgesproken boodschap: de geschiedenis doet bij elke tentoonstelling mee.

Door corona kon Baars de afgelopen twaalf maanden slechts twee exposities in zijn galerie organiseren. Niettemin heeft hij „zijn beste jaar ooit” achter de rug. „De kunsthandel loopt goed. En Art Rotterdam in juli, de eerste beurs in lange tijd, maakte duidelijk dat verzamelaars gretig zijn. Er is veel geld beschikbaar.”

Als het om vraagprijzen gaat, moet je als kunsthandelaar maat weten te houden, vindt Baars. En ook beursorganisaties hebben in dat opzicht volgens hem een verantwoordelijkheid. Ze moeten erop letten dat voor actuele kunst geen onverantwoord hoge bedragen worden gevraagd. „Ten onrechte wordt vaak de suggestie gewekt dat kunst een solide investering is. Dat geldt in de regel alleen voor kunstenaars die tot de canon behoren.”

Hij hoopt op PAN een paar nieuwe klanten te vinden die vallen voor zijn verhalen. „Ik blijf toch de zoon van een dominee.” Dan wijst hij op een van de topstukken in zijn beursstand: een vroeg werk op papier van Louise Bourgeois. „In het door haar met inkt getekende lijnenspel kan je allerlei thema’s ontdekken die later in haar oeuvre een grote rol speelden.”

Real Art on Wheels

Ferrari Daytona

Een Ferrari 365 GTB/4 Daytona uit 1971, een van de negen exemplaren die ooit zijn geleverd in de kleur mosterdgeel, giallo senape. De auto is de afgelopen twee jaar volledig gerestaureerd. Vraagprijs: 815.000 euro Foto Real Art on Wheels

Om zijn zakgeld aan te vullen ging de veertienjarige Bodie Hage auto’s wassen bij een taxibedrijf in Alphen aan den Rijn waarvan de eigenaar ook in klassieke auto handelde. Sinds een aantal jaren is de inmiddels 33-jarige Hage eigenaar-directeur van het bedrijf dat nu in Burgerveen is gevestigd, en zich al jaren specialiseert in de verkoop van bijzondere, naoorlogse auto’s in concoursstaat – dat is jargon voor oldtimers in een puike conditie. In de showroom bij de Westeinderplassen staan altijd zo’n veertig oude Porsches, Ferrari’s en Lamborghini’s.

Toen PAN-directeur Mark Grol hem liet weten het beursaanbod te willen verbreden, schreef Hage zich meteen in voor de kunst- en antiekbeurs. Hij vindt het zelf niet gek, een twaalf-cilinder sportwagen naast een landschap van Salomon van Ruysdael of een zeventiende-eeuws Japans lakkabinet. „Voor mij zijn sommige auto’s vergelijkbaar met oude meesters”, zegt Hage. Hij hernoemde zijn bedrijf in 2013 ook niet zomaar tot Real Art on Wheels.

Bodie Hage

En hij is niet de enige die er zo over denkt, zegt de handelaar. Hij kent verzamelaars die een oude Ferrari in hun kantoor of woonkamer hebben geparkeerd, alsof het een sculptuur is. Of kijk naar de collectie van het Museum of Modern Art in New York, zegt hij. Het belangrijkste museum voor moderne kunst ter wereld heeft vijf auto’s in de collectie, waaronder een Jaguar E-type en een rode Formule I-bolide, een Ferrari 641/F1-90.

Hage heeft vijf werknemers in dienst, onder wie drie man in de werkplaats (zelf is hij naar eigen zeggen a-technisch). Aan oldtimerbeurzen doet hij regelmatig mee. Maar PAN wordt zijn debuut op een kunstbeurs. Hij zal slechts één auto meenemen: een vijftig jaar oude Ferrari Daytona. Of hij die verkoopt doet niet echt ter zake; Hage wil „vooral laten zien waar Real Art on Wheels voor staat”.

Aan verkooppraatjes doet Hage niet. Zijn auto’s zijn zo mooi en bijzonder, zegt hij, „dat ze zichzelf wel verkopen”. In Nederland zijn de nodige verzamelaars; een derde van zijn omzet maakt de handelaar in eigen land. Sommige klanten investeren in een vintage auto als „een stukje vermogensspreiding”. Het rendement op bijzondere modellen, zeker auto’s van de allerbeste kwaliteit, kan fors zijn. De Daytona waar hij in de RAI ruim acht ton voor vraagt, was tien jaar geleden ongeveer de helft waard.

Maar aan voorspellingen voor waardevermeerdering waagt Hage zich nooit. Hij adviseert vooral om zo’n kostbare auto te kopen omdat je het leuk vindt. „Zo’n Daytona is een genot om mee te rijden. Het plezier van de aanschaf is het mooiste dividend.”

Beurs PAN Amsterdam vindt plaats van 14 t/m 21 november in de RAI Amsterdam. Toegang: € 20. Inl: pan.nl