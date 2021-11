Knokpartij met een ratjetoe aan strijders

Unmatched is een knokspel waarin een boekenkast vol literaire helden uit de negentiende eeuw tot leven is gekomen. Een ratjetoe aan mythische strijders neemt het tegen elkaar op. Ons eerste potje was koning Arthur versus Alice uit Wonderland. En in het tweede streden Sinbad de Zeeman en slangenmens Medusa tegen elkaar. In het Engels zijn er al sets met Robin Hood en Bigfoot, met Roodkapje en Beowulf en met Dracula en Sherlock Holmes verschenen.

Het is wel even wennen aan deze oude bekenden in onverwachte samenstelling. Maar het werkt! Ieder karakter wordt verbeeld door een plastic miniatuur op het speelbord en een set kaarten. Die kaarten leveren unieke vechtstijlen op. De logge Arthur vecht met het machtige zwaard Excalibur en tovenaar Merlijn aan zijn zijde. Alice kan wisselen tussen groot formaat (voor extra aanvalskracht) en klein (voor extra verdediging). Medusa’s verstenende blik is allicht verwoestend. En hoe meer reiskaarten de mobiele Sinbad speelt, hoe machtiger hij wordt.

De prachtig geïllustreerde kaarten zijn als een nieuwe lik verf op een vergeeld schilderij. Alice is een rozeblauwe punker. En Sinbad een gespierde kromzwaardvechter in een zandoranje en zeeblauw universum.

Unmatched is snel te leren, maar biedt een diepte aan tactieken. Er zijn maar twee acties per beurt mogelijk. Of je speelt een kaart waarmee je (meestal) een tegenstander schade toebrengt. Of je pakt een kaart én beweegt over het speelbord. Die koppeling tussen kaarten pakken en verplaatsen is cruciaal en briljant. Pak je een kaart en trek je je terug? Of strijd je door en raak je uitgeput? Daardoor bewegen de spelers in een dodelijke dans heen en weer.

Unmatched is een aanrader voor iedereen die één tegen één of twee tegen twee een tactisch robbertje wil vechten. Maar één advies: neem als het even kan de Engelse editie, want de Nederlandse is slecht vertaald. Thuis begon het met verbazing over het kaartje ‘Flauwvallen’. Daarmee kun je een kaart van je tegenstander neutraliseren. Maar in welk gevecht is flauwvallen nou een goede tactiek? Tot we bedachten dat feint en faint hetzelfde klinken. Alleen betekenen ze iets heel anders: schijnbeweging versus flauwvallen. En inderdaad. In het Engels heet deze kaart Feint. Schijnbeweging dus.