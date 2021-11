Nederland leidt coalitie voor schone bussen en vrachtwagens vanaf 2040

Alle vrachtwagens en bussen die vanaf 2040 verkocht worden moeten op duurzame energie rijden. Vanaf 2050 mogen vrachtwagens en bussen die CO2 uitstoten niet meer op de openbare weg rijden. Dat hebben twaalf landen, waaronder Canada, het Verenigd Koninkrijk en Canada, op initiatief van Nederland woensdag afgesproken tijdens de klimaattop in Glasgow.

Aan het initiatief doen ook bedrijven uit de transportsector mee, zoals Volvo, Amazon en DHL. De landen en bedrijven gaan beleid uitstippelen om de doelstellingen te halen. Ook zal er samengewerkt worden en kennis uitgewisseld worden om te doelen te behalen en zal er jaarlijks gerapporteerd worden over de vooruitgang van de deelnemende landen en bedrijven.

In 2030 moeten 30 procent van alle nieuwe transportvoertuigen die in deze landen verkocht worden uitstootvrij zijn. In een reactie noemt staatssecretaris Steven Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat, D66) de overeenkomst „een mooi begin”. Hij roept andere landen op zich erbij aan te sluiten. „Nederland is ambitieus. Wij hebben in het klimaatakkoord al afgesproken al het wegverkeer in 2050 schoon te willen hebben. Het is belangrijk om daar samen met andere landen voor te gaan, zodat de markt zich sneller gaat ontwikkelen”, aldus van Weyenberg.