Josep Borrell: ‘De EU als soft power, dat is niet meer genoeg’

‘Europa is in gevaar”. Josep Borrell (74) is meer bevlogen professor dan zuinige diplomaat wanneer hij maandagavond een groep journalisten ontvangt in het stille hoofdkwartier van de Europese diplomatieke dienst. In beige coltrui en dito jasje praat de EU-Buitenlandchef over de tanende macht van Europa en wat daartegen te doen.

Hij wil niet dramatisch overkomen, zegt hij, in zijn karakteristieke Engels met een zwaar Spaans accent, en met de hem kenmerkende zweem van ironie. „Maar het is mijn verantwoordelijkheid om onze omgeving te analyseren en ernaar te handelen. Onze strategische mogelijkheden nemen af. Onze economische ruimte is omstreden. Dertig jaar geleden waren we goed voor 25 procent van de economische output wereldwijd, nu 15 procent. Straks zijn we nog maar 5 procent van de wereldbevolking en die is nog verouderd ook. Het spijt met dat ik het moet zeggen, maar we krimpen. Of het nu gaat om de Sahel of het zuidoosten van Europa, onze strategische ruimte staat ter discussie. Kijk naar Wit-Rusland!

Econoom Lange carrière in de Spaanse en EU-politiek Josep Borrell (1947) studeerde luchtvaarttechniek en promoveerde in de economie, beide in Madrid. Na het einde van de dictatuur van Franco, in 1975, werd hij politiek actief voor de sociaal-democratische PSOE. Van 1991 tot 1996 was Borrell de Spaanse minister van Publieke Werken en Milieu, en in 2018-2019 minister van Buitenlandse Zaken. Europa leerde Borrell kennen in 2004, toen hij voorzitter werd van het Europarlement. Op 1 december 2019 volgde hij Federica Mogherini op als EU-Buitenlandchef.

„Ook onze politieke ruimte neemt af: we zijn niet langer het enige politieke systeem waar mensen uit kunnen kiezen. Er is rivaliteit tussen politieke systemen. Morgen zijn we mogelijk nog niet in gevaar, maar de mogelijkheden krimpen om onze beschaving, onze manier van leven te verdedigen.”

Strategisch Kompas

„Europa is in gevaar” – zo luidt ook de opening van Borrells voorwoord bij het Strategisch Kompas, een document dat richting moet geven aan het Europese buitenland- en veiligheidsbeleid in de komende vijf tot tien jaar. Woensdag presenteerde Borrell een eerste versie aan zijn collega-Commissarissen.

Europa, schrijft hij in het voorwoord, „loopt het risico altijd principieel te zijn, maar zelden relevant”. Alleen al de beschamende aftocht uit Kabul deze zomer maakte dat pijnlijk aanschouwelijk: de EU was niet in staat om – zonder hulp van de Verenigde Staten – een vliegveld te beveiligen of burgers te evacueren.

Aan het Kompas ligt een dreigingsanalyse ten grondslag die geheim is. Waardoor wordt de EU bedreigd?

„De dreigingen komen van alle kanten in heel verschillende gedaanten. Ze komen over land, door de lucht, over zee. Het zijn hybride dreigingen, cyberdreigingen, klassieke bedreigingen. De wereld is niet meer wat ze was.”

„Allerhande instrumenten worden tot wapen gemaakt. En als alles tot een wapen gemaakt wordt, is het niet langer genoeg om een soft power te zijn. De EU kan niet doorgaan met alleen aandacht voor handel en mensenrechten. We houden van de wereld van Kant, maar moeten ons voorbereiden om te leven in de wereld van Hobbes. Of je dat nu leuk vindt of niet.”

Beseffen Europese burgers genoeg dat we leven in een Hobbesiaanse wereld van allen tegen allen?

„Europese burgers zijn misschien niet genoeg doordrongen van de gevaren, maar ze hebben wel een vaag gevoel dat er iets veranderd is en ze eisen van de EU dat we veiligheid garanderen. Het is onze verantwoordelijkheid om te handelen, met anderen, maar ook alleen als dat nodig is.

„Het gaat om strategische autonomie, maar meer nog om strategische verantwoordelijkheid. We hebben een verantwoordelijkheid in een nieuwe omgeving. We kunnen niet langer wachten op anderen om onze problemen op te lossen. Strategische verantwoordelijkheid is het kernbegrip van dit document.”

„Het gebruik van geweld lost niet alle problemen op”, zegt Borrell in de loop van de avond, „maar ik weet ook dat het gebrek aan militaire macht in de rest van de wereld wordt gezien als een zwakte. Afschrikking is belangrijk.”

Maar hoe is het met de militaire capaciteit van de EU gesteld? De EU heeft een ‘militair hoofdkwartier’ waar rond de veertig mensen werken. De EU beschikt al jaren over twee EU battlegroups, eenheden van vijftienhonderd militairen, die om uiteenlopende redenen nooit zijn ingezet. Het ‘hoofdkwartier’ is niet in staat het commando te voeren over zo’n battlegroup en er moet nodig in de ICT geïnvesteerd worden.

In 2016 schreef de EU een torenhoge ambitie op voor zichzelf: een expeditiemacht van zestigduizend man. Sindsdien kwamen er wel kleine EU-initiatieven van de grond, maar het ontbrak aan structuur, aan strategie en bovenal aan politieke wil.

Borrells Kompas wil dat veranderen. In kleine stapjes. In 2025 moet een EU Rapid Deployment Capacity operationeel zijn: maximaal vijfduizend militairen, uit verschillende krijgsmachtonderdelen.

Borrell schetst het perspectief van een soort krijgsmachtmodules waaruit de EU naar behoefte zou kunnen kiezen. De beveiliging van een luchthaven (denk: Kabul) stelt immers andere eisen dan het langdurig bewaken van een bufferzone tussen strijdende partijen (denk: de grens tussen Polen en Wit-Rusland) of het toezien op naleving van een wapenembargo in de Middellandse Zee (denk: Libië). „De missie moet de strijdkracht dicteren, de strijdkracht niet de missie.”

Een HT-17 Chinook-transporthelikopter stijgt op terwijl deze wordt beschermd door verschillende troepen tijdens een oefening in Zaragoza, 2017. Foto Javier Cebollada/EPA

Borrell wil dus geen Europees leger en zeker geen concurrentie met de NAVO, zegt hij met klem. Niet zonder reden, want telkens als de EU hardop droomt over Defensie is NAVO-baas Jens Stoltenberg er dezelfde dag nog bij om het plan af te schieten. Defensie, dat is de NAVO, redeneren ze traditioneel op het hoofdkwartier van de NAVO. De EU, dat is de rest.

„De collectieve verdediging blijft taak van de Alliantie”, zegt Borrell , maar de EU kan zich niet handhaven in de wereld als ze geen hard power kan inzetten.”

Hij besprak zijn ideeën met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en verwijst naar president Joe Biden, die onlangs zei dat EU-defensie een goede aanvulling kan zijn op de NAVO. Niet zonder trots meldt hij te zijn ontvangen op het Pentagon – al was minister van Defensie Lloyd Austin zelf net niet beschikbaar.

Gereedschapskist

Behalve een grondige vernieuwing van de battlegroups bepleit Borrell een ‘gereedschapskist’ om hybride oorlogen te kunnen voeren. Hieronder vallen alle vijandigheden die gewiekst onder het niveau van een oorlog blijven, zoals manipulatie van verkiezingen of het gebruik van migranten als pressiemiddel – zoals Wit-Rusland doet. Daarnaast moet de EU actiever worden in cyberverdediging, in de ruimte en de ontwikkeling van nieuwe defensie-technologie stimuleren.

Een van de redenen dat er al decennia congressen gehouden worden over Europese defensie maar er geen EU-tank rijdt, is dat lidstaten verschillende dreigingen ervaren. Zuid-Europa kijkt naar migratiestromen in Afrika en de conflicten in het Midden-Oosten. Oost-Europa maakt zich vooral zorgen over Rusland. Voor het noordwesten zijn alle dreigingen ver weg. Hoe krijg je die landen op één lijn?

„Europa heeft geen gezamenlijke strategische cultuur. Iedereen kijkt naar de onmiddellijk nabijheid. Maar we kunnen de dreigingen niet opsplitsen: in het zuiden migratie, in het oosten Rusland, in het zuidoosten Turkije. We moeten gezamenlijk kunnen optreden en daarvoor moeten we inzien dat de dreigingen iedereen raken, niet alleen de Europeanen die dichtbij zo’n dreiging wonen. Dat kun je niet afdwingen, dat moet je opbouwen. Dit stuk moet daar aan bijdragen.”

Er is nóg een breuklijn die Europese plannen hindert: het zuiden wil graag Europese zelfstandigheid, het oosten leunt liever op Amerikanen en dus op de NAVO. Nederland, traditioneel Atlantisch, neemt sinds kort een middenpositie in. Borrell zegt dat hij geprobeerd heeft om aan alle stromingen tegemoet te komen. „Ik wilde een vliegtuig dat kan vliegen.”

In maart, als Frankrijk voorzitter is van de EU, moet het Kompas definitief vastgesteld worden. Dan moet duidelijk worden of de Europese activiteiten op gaan tellen tot een kleine, maar slagvaardige militaire speler. „Dan moet blijken hoe ambitieus de lidstaten zijn.”