Jos B. snikt even als hij over Nicky praat

Aan het einde van de ochtend, de zitting is al een paar uur bezig, gaat Jos B. (59) op de parketvloer van de rechtbank liggen. Van zijn buik draait hij op zijn rug. B., gekleed in een warme donkerblauwe trui en een spijkerbroek, trekt zijn rechterknie op en laat zijn hele been weer strekken door er zachtjes tegenaan te duwen. Zeven medewerkers van het gerechtshof in Den Bosch buigen over hun hoger geplaatste bureaus heen om het te kunnen zien. Soepel komt B. overeind.

„Mag ik het voordoen?”, had hij eerder gevraagd. De rechter wilde weten hoe B. Nicky had omgedraaid toen hij zijn levenloze lichaam aantrof in het perceel met jonge dennenbomen op de Limburgse Brunssumerheide.

„Zag u iets anders, behalve een kind dat niet meer beweegt?”, vraagt voorzitter A.R. Hartmann als B. weer achter zijn eigen bureau zit. „In mijn herinnering was het helemaal gaaf”, zegt B. over Nicky, die in 1998 tijdens een zomerkamp vermist raakte.

Bijna een jaar nadat de rechtbank uitspraak deed en B. veroordeelde tot 12,5 jaar cel voor het seksueel misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige jongen, met de dood tot gevolg, en het bezit van kinderporno, is woensdag de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep begonnen. B. is in hoger beroep gegaan omdat hij meent onschuldig te zijn – hij zegt dat hij Nicky’s levenloze lichaam alleen maar heeft aangetroffen. Het openbaar ministerie (OM) vindt juist dat B. zwaarder gestraft moet worden.

De voorzitter toont empathie. „In de processen verbaal heb ik gelezen dat u (…) onder spanning niet graag praat. Vandaag krijgt u alle gelegenheid om het naar voor te brengen op de manier zoals u het wil”, zegt hij. Die vriendelijke aanpak lijkt te werken. Tijdens de zittingen in de rechtbank van Maastricht zweeg B. vooral, maar nu geeft hij meestal antwoord – behalve als hij hard wordt aangepakt, zoals G. Sta, de vertegenwoordiger van het OM, soms doet. „Ik heb een beter gevoel als de vraag door een andere gesteld wordt dan wanneer u die stelt”, zegt B. als Sta hem dat voorlegt.

Waarom zei B. bij zijn aanhouding in 2018 niet meteen dat hij het lichaam van Nicky Verstappen in 1998 had gevonden, vraagt advocaat-generaal Sta, maar wachtte B. daarmee tot het proces al in volle gang was? „Ik had het gevoel dat alles en iedereen vijandig tegenover mij stond.” Hij legde uiteindelijk een videoverklaring af, en bij vragen van de rechter verwees hij daar meestal naar, of hij beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Dat deed B. ook op advies van zijn advocaat Gerald Roethof.

Tijdens deze zitting worden de belangrijkste punten van de rechtszaak opnieuw besproken: Waarom zei B. tegen niemand dat hij het lichaam had gevonden? Hoe kwam zijn DNA terecht op de onderbroek van Nicky? Hoewel B. meer spreekt, geeft hij geen andere verklaringen dan vorig jaar. Over de DNA-sporen zegt hij tegen de voorzitter dat hij de kleding van Nicky alleen maar heeft „gefatsoeneerd”, maar dat hij niet in zijn onderbroek heeft gezeten.

Wat heeft hij nog meer bij het lichaam gedaan? „Ik heb gecontroleerd op ademhaling en op hartslag”, zegt B. met een snik. De bode zet een doos tissues op zijn bureau, die ook later van pas komen – B. huilt vaak als het over het vinden van Nicky gaat. Later zegt B. nog: „Het kind was dood en ik kon niks meer voor hem doen. Dan zorg je dat ie er netjes bij ligt. Wat kun je nou nog doen?”

De vraag waarom B. spoorloos was in de maanden rondom het grootschalige DNA-onderzoek dat werd opgezet, en zelfs niet te bereiken toen zijn moeder overleed, wuift hij ook nu weg. Hij was naar wel vaker lang weg, om in de natuur te zijn.

De voorzitter vraagt B. om een reactie op de getuigenis van zijn medegevangene Bekir E., die vast zit voor de moord op de 16-jarige Humeyra, en die vorige maand tijdens een voorbereidende zitting van het hoger beroep zei dat Jos B. aan hem de moord op Nicky had bekend. B. zegt dat hij nauwelijks met hem heeft gesproken, dat de verklaring van E. „een show” is.

Volgens het OM heeft B. tijdens een gesprek over verliefdheid tegen het pleegkind van zijn zus gezegd dat hij één keer in zijn leven verliefd is geweest. „Op Nicky.” De verklaring komt van de zus van B., die het van haar pleegkind gehoord zou hebben en die nooit eerder in de rechtbank is besproken. Dat gesprek is nooit gebeurd, zegt B.

Vader Peter Verstappen voert vandaag het woord namens de nabestaanden. Sinds de dood van Peter R. de Vries, die hen bijstond, zijn ze „in een groot diep gat” gevallen. „Al deze dagen in de rechtbank hebben niks opgeleverd. We willen het uitschreeuwen.” B. heeft zich naar hem toe gedraaid. Verstappen: „Dat jij het hebt gedaan staat voor ons vast.”

