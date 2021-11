‘Je hoort de duisternis in mijn stem’

Een Pakistaans meisje dat met ingetogen, licht hese stem Hallelujah zingt á la Jeff Buckley. Dat kon dus eigenlijk helemaal niet, dacht ook Arooj Aftab zelf. Toch deed ze het. Aftab was aan het begin van dit millennium een van de eerste Pakistaanse vrouwen die via internet haar muziek verspreidden.

Dit weekend staat ze op het Le Guess Who? festival in Utrecht. Net zoals voor het festival, is ook voor Aftab diversiteit leidend.

Ze groeide op met ruimdenkende ouders, in een huis in Lahore vol muziek en muzikanten. „Zodra je muziek erft, zodra je er als persoon mee in aanraking komt, heeft het niets meer met traditie te maken,” zegt ze via een videoverbinding vanuit haar huidige woonplaats New York. „Alle muziek die in mij zit is van mij persoonlijk geworden. Ik behandel dat met grote muzikale zorgvuldigheid, maar het moet ook cool zijn.”

In 2005 werd ze toegelaten tot de prestigieuze Berklee College of Music in Boston waar ze zich snel verder ontwikkelde. Op haar derde album, Vulture Prince, dat dit jaar uitkwam, is Perzische gazal (traditionele poëzie over liefde en verlies) te horen, ingetogen orkestraties, Amerikaanse rock-invloeden, veel harp en duistere jazzy vocalen.

Het album was haar doorbraak naar een breed internationaal publiek. Het snijdt door de ziel en het geheel wordt getekend door het verlies van haar broer en een goede vriend.

Welke muziek hoorde je toen je opgroeide in Pakistan?

„O, de gebruikelijke. De Backstreet Boys, Mariah Carey, al die geweldige ninetiesmuziek. Vrienden luisterden platen uit andere decennia: The Doors, Crosby, Stills & Nash en ik luisterde Billie Holiday. Ik was echt hongerig om het allemaal tot me te nemen. En dan was er al het klassieke spul, het gazal spul. Dat was het meubilair, altijd op de radio en in de koffiehuizen van die prachtige stad Lahore, met haar poëzie, geschiedenis en kunst. Thuis hadden we natuurlijk ook een harmonium, dat instrument hoort echt bij die muziek, maar ik was meer van de gitaar.”

Lees ook: Twee avonden zappen met de curatoren van Le Guess Who

Veel van je teksten zijn wel direct ontleend aan die Perzisch-Arabische gazal poëzie.

„Ik ben lang erg onzeker geweest als tekstschrijver. Nog steeds wel. Ik voel me aangetrokken tot wat er eeuwen geleden al geschreven is. We hebben een grote schat van poëzie: alles wat ik zeggen wil is er al. Dus waarom zou ik daar niet mijn eigen klankwereld omheen bouwen? Ik bedoel: kom op, ik moet al optreden op een podium, in muziekvideo’s spelen, mijn art work bedenken. Als ik dan even niet aan teksten hoef te denken, is dat perfect.”

Was het moeilijk om als meisje in Pakistan een muziekcarrière na te streven?

„Ja, er waren veel maatschappelijke uitdagingen. Tenminste, dat dacht ik. Ik vroeg me af wat mensen zouden denken als ik muziek zou uitbrengen, welke repercussies het zou hebben. Maar tegelijk maakte het mij geen fuck uit en begon ik gitaar te spelen en te zingen. Ik denk dat ik het privilege had dat ik beschermd werd door mijn familie en het me alleen maar positieve dingen opleverde. Soms moet je de sluier wegtrekken om je te realiseren dat daarachter gewoon ruimte is.

Soms moet je de sluier wegtrekken om de ruimte erachter te ontdekken’

„Ook in de Pakistaanse en Arabische regio zie je zoveel vrouwen die een vermeend taboe doorbraken: Abida Parveen, Oum Kalthoum uit Egypte, en ook in de fado en flamenco-wereld zijn er vrouwen die de muziek domineren. Is er dan eigenlijk wel echt een barrière?”

Je hebt je eigen muziek omschreven als neo-sufi muziek, wat bedoel je daarmee?

„Toen mijn eerste album uitkwam, was er nog niet iets dat er op leek, dus ik moest een naam verzinnen. Ik gebruik post-minimalistische, repetitieve vormen. Muzikale lagen die simpel zijn, maar waarbij alle instrumenten, ook de stem, samen één complex geheel vormen. Dat heeft veel raakvlakken met de mystieke sufi-traditie. Maar sommige mensen begonnen te vragen van welke sufi-orde ik ben, toen dacht ik: o shit, daar hou ik me helemaal niet mee bezig. Ik gebruik de term maar niet meer.”

Arooj Aftab. Foto Alex Howard

Je wilde aanvankelijk dat The Vulture Prince een dansbaar album zou worden. Dat is niet gelukt.

„Ik wilde iets vrolijkers maken, minder droevig en donker dan mijn vorige albums. Maar het verlies van mijn broer en een goede vriend beïnvloedde het proces enorm. Als ik nu naar het album luister, dan hoor ik dat ik op ongeveer veertig procent zing. Je hoort de duisternis in mijn stem en ik heb gewoon niet de moeite genomen om dat nog te veranderen. Uiteindelijk heb ik geen harmonieën en drums toegevoegd. Ik dacht gewoon: fuck it. Ik was uitgeput van het rouwen. Dat heeft zich naar het album vertaald.’’

Dat klinkt alsof je er geen lol in hebt gehad.

„Ik had wel lol. Muziek is altijd een goede vriend van me geweest, een vorm van zelftherapie. Ik heb daar geluk mee. Het hield me bij elkaar. En door het verlies te omarmen is het gek genoeg toch een lichter album geworden, vind ik.”

Je nieuwste project is de soundtrack voor een video game: Backbone. Ook al zo duister.

„Ja, dat is te gek! Ken je die avonturenspellen van vroeger waarbij je zelf invloed uitoefent op het verhaal, zoals Indiana Jones en zo? Ik speelde die veel en tijdens corona zocht ik het weer op.

Ik kwam de demo van deze prachtige game tegen en liet de makers via Twitter weten dat ik het tof vond. Toen benaderden die gasten me of ik de soundtrack wilde doen. Fuck yeah dude, natuurlijk. Het is een soort doom jazz bij een narratieve video game van een wasbeer die detective is, gemaakt door een voornamelijk Russisch team. Dus ja, dan krijg je duistere muziek. Ik zei: wow, ik dacht dat ik duister was, maar jullie zijn echt duister-duister.”

Dat vrolijke album, komt dat er ooit nog?

„Vast wel. Ik beweeg die kant op, maar ik ga geen goedkoop techno-ding maken. Het moet wel klasse en stijl hebben.”

Le Guess Who? Arooj Aftab speelt donderdagavond 11 november op het festival Le Guess Who? in Utrecht. Het is een vierdaags festival van donderdag 11 t/m zondag 14 november voor ‘grensverleggende muziek en cultuur’ uit de hele wereld, op verschillende locaties in Utrecht. Dit jaar doen 150 diverse, internationale artiesten mee, die je in Nederland zelden of nooit op podia ziet of hoort. Zie voor het programma: www.leguesswho.nl