Inspectie: zorgverleners maakten fouten bij plaatsen Ballerine-spiraal

Verloskundigen, gynaecologen en huisartsen hadden zich beter moeten houden aan de instructies van de fabrikant van de Ballerine-koperspiraal. Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) woensdag in een onderzoeksrapport. Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM ontving tussen april 2019 en 16 juli in totaal 286 meldingen van bijwerkingen. Veruit de meeste meldingen gingen over uitstoting van het spiraaltje en/of een ongewenste zwangerschap. De inspectie raadt vrouwen met vragen over hun Ballerine-spiraal aan zich te wenden tot hun arts of verloskundige.

De IGJ heeft vastgesteld dat zorgverleners niet altijd volgens de aanwijzingen van de fabrikant, Ocon, hebben gehandeld. Zo is er in veel gevallen geen echo gemaakt om te controleren of de koperspiraal op de juiste plek zit. Soms bleef nacontrole uit — die moet normaal gesproken zes weken na de plaatsing worden gedaan. De inspectie constateert verder dat zorgverleners de koperspiraal regelmatig plaatsten bij vrouwen die korter dan 36 weken geleden zijn bevallen en/of nog borstvoeding geven. Ocon waarschuwde bij het op de markt brengen van het middel met klem „voorzichtig te zijn” bij deze groep vrouwen.

De Ballerine-spiraal verloor in juni tijdelijk de zogeheten CE-markering, die nodig is om op de Europese markt verkocht te worden. De spiraal mag nog steeds niet op de Europese markt terugkomen na signalen van verschillende toezichthouders, zoals de Nederlandse en Belgische.

Nader onderzoek

Hoewel de genoemde bijwerkingen bij alle koperspiraaltjes voorkomen, besloot de IGJ toch onderzoek te doen omdat volgens het MEBI „relatief veel meldingen” over de Ballerine waren binnengekomen. Het onderzoek dat woensdag is gepubliceerd maakt niet duidelijk of de bijwerkingen inderdaad meer voorkomen bij de Ballerine in vergelijking met andere koperspiralen. Volgens een woordvoerder van de inspectie moet het vergelijkend onderzoek nog gebeuren.

Ocon laat in een reactie op het onderzoeksrapport weten dat de Ballerine-spiraal in 99 procent van de gevallen „veilig en effectief” is. Tussen 2019 en 2020 werden in Nederland ongeveer 8.000 van zijn koperspiralen geplaatst. Volgens de IGJ daalde de verkoop van het koperspiraaltje dit jaar sterk van 350 exemplaren in januari naar 3 in juni, mogelijk vanwege de negatieve media-aandacht. Het is niet bekend hoeveel vrouwen op dit moment nog met de koperspiraal rondlopen.