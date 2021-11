Hoe het bloed gutst als Jezus die spijker door zijn voeten geramd krijgt

Het wemelt in de kerken en musea van de horror. Met heiligen die heilig worden via afgesneden borsten en afgehakte hoofden. Met zondaars die in de hel gepest, gebraden en erger worden onder leiding van een intens smerige satan – in de wetenschap dat die daar tot in de eeuwigheid niet mee op zal houden. Eng? Welnee.

Al die Madonna’s met kind, ze zijn vaak schittervol geschilderd. Ook Christus op de hemeltroon is een vast klapstuk, glorieus (én standaard lichtelijk vermoeid, je ziet het als je het ziet). Maar geef mij de hel maar. Ik verlies me graag in de fresco’s en schilderingen waarmee eeuwen geleden kunstenaars hun fantasie loslieten op wreed- en slechtigheid. Ik geniet van details die me verdriet zouden kunnen doen, maar integendeel, ze vrijen me op met hun finesse, ik word er warm van. Zo vergaap ik me in Orvieto (ik ben de gelukkige die een week naar Toscane mag) aan de gevel van de Duomo. Aan het goud van het mozaïek dat ik al van verre op een heuvel in de zon zag blinken. Maar vooral val ik als een blok voor het reliëf (1300-1330), beeldhouwer Lorenzo Maitani laat met zijn wirwar van gebeurtenissen uit Genesis en het Laatste Oordeel het marmer zo ongeveer bewegen. Ik lach om de gretige hand van God die een rib uit Adams lijf trekt om er Eva van te maken en ik verkneukel me om de trap van een wreedaardige duivel onder de kont van een zondaar.

Detail van Neroccio di Bartolomeo de’ Landi: Crocefissione (1470-1480). Foto Joyce Roodnat

Maar zo gaat het niet in Pienza bij een klein paneel in het Museo Diocesano. Het is een 15de-eeuwse kruisiging, en ook al is het wondermooi geschilderd door Neroccio de’ Landi, het choqueert me. Op het eerste gezicht volgt het de codes, met een gelaten Christus aan het kruis, een flauwgevallen Maria, Romeinen op onrustige paarden en dobbelende soldaten. Het is sereen, zoals het hoort. Alhoewel, wat doet die opgewonden, met haar armen zwaaiende vrouw daar? En dan zie ik Jezus’ vastgenagelde voeten. Er gutst bloed uit, heel veel bloed, het stroomt uit over de rotsen. Ik schrik. Wat is dit vreselijk.

Met het bloed van Jezus wordt doorgaans discreet omgesprongen. Afgezien van de steekwond in de zijde die direct uit het Nieuwe Testament komt, blijft het in de schilderkunst bij wat discrete spatten en gestileerde druppels. Vandaar dat verfilmingen als Mel Gibsons The Passion of the Christ en Martin Scorseses The Last Temptation of Christ weerstand wekken met hun zwaargehavende versies van Christus-in-shock. Dat is de bedoeling niet, het publiek is gewend aan de omfloerste versie, dat wil dit niet weten. Droom lekker verder, zegt de filmer, en slaat het in het gezicht met de feiten van mishandeling en moord. Vijf eeuwen geleden deed de schilder van dit paneeltje hetzelfde. Hij schildert de kruisiging volgens de regels, maar ruilt even zijn fantasie in voor realisme. Hij weigert te verhullen hoe het bloedt als iemand een spijker door zijn over elkaar gevouwen voorvoeten geramd krijgt. Hij blokkeert de vluchtroute naar dromenland.