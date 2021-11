Het milieu

Op de KLM-vlucht van Zürich naar Amsterdam merk ik dat ik in een spiksplinternieuwe B-737 zit. Vrolijk maak ik hierover een opmerking tegen de stewardess. Zij complimenteert mij met mijn scherpe opmerkingsvermogen, en zegt trots dat het een milieuvriendelijk vliegtuig is. De brandblusinstallatie is namelijk klimaatneutraal.

