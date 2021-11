Groningse gedeputeerde Staghouwer overleeft debat over brief aan minister Blok

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) heeft woensdag een debat in de Provinciale Staten overleefd, nadat hij zich moest verantwoorden voor een brief die hij op verzoek van demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD) namens de regio ondertekende. Hij verstuurde de brief naar Blok voordat de inhoud ervan formeel besproken was met de andere regiobestuurders.

Die brief kwam twee dagen voor een belangrijk debat in de Tweede Kamer over de versterking van huizen in Groningen en ondersteunde Blok om twee door de Kamer aangenomen amendementen af te wijzen. De brief werd op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opgesteld, blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden (DvhN), dat onder meer inzage kreeg in appjes en mailverkeer van betrokken ambtenaren via een Wob-verzoek. Demissionair minister Blok gebruikte die brief vervolgens om kritiek uit de Tweede Kamer te pareren.

Daarmee gedroeg Staghouwer zich volgens hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden „als een soort loopjongen om de Tweede Kamer te bespelen”. Dankzij de brief had Blok steun om de amendementen „buiten het normale democratische wetgevingsproces om buiten werking te stellen”, zei hij tegen DvhN.

Volgens Staghouwer stonden de regiobestuurders van het Versterkingsoverleg Groningen (VOG) – namens wie hij de brief stuurde – achter de brief. Alleen verstuurde hij de ondertekende brief naar het ministerie een dag vóórdat het VOG er inhoudelijk over zou spreken. „Een brief versturen zonder formeel akkoord verdient niet de schoonheidsprijs”, zei Staghouwer. Hij ondertekende de brief zodat een nieuwe wet zonder de amendementen sneller ingevoerd zou worden.

Dat er contact was tussen zijn ambtenaren en die van het ministerie van EZK over de komst en inhoud van de brief is volgens Staghouwer gebruikelijk. „Het is normaal om elkaar als overheden nooit te verrassen met brieven”, zei hij.

De fout lag volgens Staghouwer niet in het versturen van de brief of het moment waarop dat gebeurde, maar op het feit dat het ministerie van EZK de brief meteen doorstuurde naar de regionale media. „Dat was niet de bedoeling”, zei Staghouwer. „En de top van het ministerie heeft daarvoor excuses aangeboden.”

Bovendien zei Staghouwer dat hij niet wist dat demissionair minister Blok de brief twee dagen later zou gebruiken om twee amendementen af te wijzen. „Ik weet niet wat er in het hoofd van de minister omgaat en hoe hij informatie wenst te gebruiken.”

De meeste oppositiepartijen ergerden zich tijdens het debat aan de verklaring van Staghouwer. Ze vonden dat hij de meeste vragen onbeantwoord liet. De SP diende een motie van afkeuring in, om de gedeputeerde „een trap onder de kont te geven zodat hij zich echt inzet voor de bewoners van Groningen”, zei SP-Statenlid Agnes Bakker. Over de motie van afkeuring wordt op een later moment gestemd, maar de SP krijgt daarin geen steun van andere partijen.

