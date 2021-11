Feyenoord wil nieuw stadion aan de Maas stilleggen, raadsfracties zijn tegen

Voetbalclub Feyenoord wil de ontwikkeling van het nieuwe stadion tot volgend jaar zomer stilleggen om het bouwproject te „heroverwegen”. Dat is de uitkomst van crisisoverleg tussen de club, het stadionbedrijf van de Kuip en de gemeente Rotterdam in de afgelopen dagen.

De gestegen bouwprijzen zijn „desastreus” voor het bouwproject, aldus een kort persbericht van Feyenoord woensdagmiddag. De club wil alles aspecten, ook de „juridische structuur en financieringsopzet” grondig analyseren.

Het plan voor het nieuwe stadion (63.000 zitplaatsen) aan de Maas werd in 2016 gelanceerd. De kale bouwkosten waren oorspronkelijk 365 miljoen euro en de totale kosten 441 miljoen.

De financiering van het grote project is al langer een probleem. Door de gestegen bouwprijzen tijdens de coronacrisis is het nieuwe voetbalstadion nog veel duurder geworden. De beoogde bouwploeg BAM/Besix zou geen gegarandeerde kostprijs meer willen geven.

Gebiedsontwikkeling

Het nieuwe stadion zou onderdeel uitmaken van grootschalige gebiedsontwikkeling met ongeveer 3.700 woningen, en bedrijven. „Gezien het belang van de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City willen wij geen overhaaste conclusies verbinden aan het bericht vanuit Feyenoord”, reageert het college van b&w in een brief aan de gemeenteraad.

Lees het artikel: Met woorden wordt Feyenoord City nog in leven gehouden

De vraag is of de gemeenteraad van Rotterdam die morgen debatteert over Feyenoord City, akkoord gaat met uitstel. Namens een aantal partijen is een motie voor morgen in voorbereiding, die zich tegen verder uitstel zal keren.

Een ruime meerderheid van de raad (34 van de 41 raadsleden) heeft afgelopen zomer via een amendement een harde deadline gesteld: voor het einde van het jaar moesten de financiering, businesscase en het bouwcontract van het nieuwe stadion geheel zijn geregeld.

„Verbazingwekkend. Dit is niet mogelijk”, zegt fractievoorzitter Robert Simons van oppositiepartij Leefbaar Rotterdam, de grootste raadsfractie (11 zetels). „Dit gaat het mandaat dat de raad het college rond het stadion heeft gegeven te buiten.”

Raadslid Dennis Tak van coalitiepartij PvdA (5 zetels): „De deadline is heilig, en aan de voorwaarden van ons amendement is niet voldaan. Verder kent dit nieuws alleen maar verliezers. Feyenoord en Rotterdam-Zuid zijn niet gebaat bij verder uitstel van het nieuwe stadion.”

„Uitstel is voor ons ook geen optie”, zegt raadslid Jeroen Postma van coalitiepartij GroenLinks (5 zetels). „De berichten van Feyenoord en het college zijn wel heel kort en roepen veel vragen op over de bouw en de huidige kosten. We moeten als raad de tijd nemen om antwoorden te krijgen in een goed debat.”

Coalitiepartij D66 (5 zetels) is wél voor uitstel, zegt fractievoorzitter Chantal Zeegers. „Je kunt wel een nieuw plan maken, maar dat gaat ook ontzettend veel geld en tijd kosten. En een nieuw bestemmingsplan kun je pas maken als je een nieuw plan hebt. Laten we dus geen overhaaste beslissingen nemen. Met de gebiedsontwikkeling kunnen we verder, die woningen heeft de stad hard nodig. Dan moeten we helaas maar even wachten op Feyenoord.”

40 miljoen

Zonder steun van de gemeenteraad kan het nieuwe stadion niet doorgaan. De gemeente draagt 40 miljoen bij aan aandelen in het nieuw stadion, los van de verwerving van bouwgrond en investeringen in infrastructuur rond het stadion.

De discussie over een nieuw Feyenoord-stadion sleept zich al zo’n vijftien jaar voort in Rotterdam. Een nieuwbouwplan van bouwer VolkerWessels (360 miljoen) haalde het in 2013 niet. Het renovatieplan ‘De Nieuwe Kuip’ van BAM werd in 2015 te duur, de club wilde destijds ook liever nieuwbouw.