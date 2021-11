Een huis een solide belegging? Mensen hebben daar vaak een te romantisch beeld van

‘De meest waardevaste pensioenvoorziening die je je kunt voorstellen”, vindt hypotheekadviseur Marcel Paul van Zuyderleven Groep uit Breda het: na een verhuizing je oude huis aanhouden om te verhuren. Met de maandelijkse huuropbrengst betaal je de rente en aflossing van je oude hypotheek. Zie het als een mooie spaarpot. Of kies voor een aflossingsvrije hypotheek, dan hoef je alleen de rente te betalen en zorgt de huur voor extra inkomsten. „Ook als je leefgeld voor nu nodig hebt, is dit een prima oplossing”, vindt Paul. „De huizenprijzen stijgen op de lange termijn en de huren volgen jaarlijks de inflatie.”

Is het zo makkelijk? Volgens Paul wel. Als je tenminste voldoende inkomen hebt om de volledige vraagprijs van je nieuwe woning te lenen, want je neemt geen overwaarde uit je vorige huis mee. Voor het oude pand moet je de hypotheek wel oversluiten naar een verhuurhypotheek. Dat zal de geldverstrekker in de meeste gevallen accepteren, zolang er maar genoeg huur binnenkomt om rente en aflossing te kunnen betalen.

De afgelopen jaren werden voor de verhuur meer huizen aangehouden (keep-to-let) dan gekocht (buy-to-let), blijkt uit onderzoek van emeritus hoogleraar woningmarkt Johan Conijn, eerder verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zo verhuurden Nederlandse particuliere beleggers in 2019 33.000 eigen woningen, terwijl zij dat jaar 29.000 woningen speciaal voor de verhuur kochten. In 2021 is de animo voor verhuur van eigen woningen nog toegenomen, is de ervaring van meerdere hypotheekadviseurs onder wie Marcel Paul. Impuls is de hogere overdrachtsbelasting die kopers van een verhuurpand betalen: die is per 2021 opgeschroefd van 2 naar 8 procent van de koopsom. Verhuur je je eigen huis, dan omzeil je die belasting. Paul: „Daar zit je eerste winst.”

Meer rente

Een verhuurhypotheek is wel duurder dan een gewone hypotheek: gemiddeld betaal je een procentpunt meer rente. Een voorbeeld. Iemand verhuist van een appartement in Utrecht naar een doorzonwoning in een naburig dorp. Er zit nog een hypotheek van 2,5 ton op het appartement, dat inmiddels dubbel zoveel waard is. Stel dat deze persoon de lening omzet in een verhuurhypotheek die hij in dertig jaar wil aflossen en hij zet de rente voor twintig jaar vast, dan betaalt hij volgens hypotheekadviseur Paul 1.000 euro per maand. Vraagt de eigenaar vervolgens een ‘kale huur’ – dus zonder kosten van gas, water en licht – van 1.250 euro per maand, dan houdt hij 250 euro over. Voor onderhoudskosten en belastingen rekenen banken doorgaans zo’n 10 procent van de huursom, in dit geval dus 125 euro. Het restant van 125 euro is marge voor de verhuurder.

Kiest die eigenaar in dit voorbeeld voor een aflossingsvrije verhuurhypotheek, dan betaalt hij volgens de berekening van Paul ongeveer 775 euro per maand en houdt hij bijna 500 euro huurinkomsten per maand over. De schuld blijft dan natuurlijk wel staan.

Een paar minpuntjes: voor oversluiten naar een verhuurhypotheek betaal je boeterente, die kan duizenden euro’s bedragen. Verder gaat het verhuurpand van box 1 (werk en inkomen) naar box 3 (vermogen). Niets aan de hand zolang je schuld (de hypotheek) hoger is dan je bezit (de overwaarde). Maar als je ijverig aflost, ga je op een gegeven moment vermogensbelasting betalen. Hypotheekrenteaftrek is er ook niet meer bij.

Twee kleine verhuurpanden

Financieel planner Evert Creemers bepleit een andere aanpak. Hij zou eerder het oude huis verkopen en de vrijkomende overwaarde investeren in twee kleine verhuurpanden. Dus bijvoorbeeld voor beide panden een ton uittrekken en de rest lenen bij de bank. „Dat is lucratiever. Hoe kleiner de objecten, hoe beter het rendement.”

Dat komt volgens Creemers doordat een goedkoper huis relatief meer huur oplevert. Als de WOZ-waarde van een woning bijvoorbeeld richting 7 of 8 ton gaat, kun je niet evenredig meer huur vragen. Dan heb je weinig aan de overwaarde die erin zit, aldus zijn redenering. „Hoe hoger de overwaarde die je hebt opgebouwd, hoe minder interessant het is om je oude woning te verhuren.”

Zoveel geld in hetzelfde mandje stoppen is het tegendeel van verstandig, leer ik mijn eerstejaars Dirk Brounen hoogleraar vastgoedeconomie

Ook hoogleraar vastgoedeconomie Dirk Brounen van Tilburg University ziet meer in het bezit van enkele verhuurpanden. Voor één extra woning een hele (fiscale) administratie optuigen, is nogal een gedoe. Een fundamenteler bezwaar vindt hij dat particulieren zo vrijwel hun hele vermogen in stenen investeren. „Zoveel geld in hetzelfde mandje stoppen is het tegendeel van verstandig, leer ik mijn eerstejaars. Je belegt toch ook niet 85 procent van je vermogen in Ahold?”

Volgens de hoogleraar kun je op dit moment ongeveer 4 procent brutorendement verwachten, als je de huurinkomsten afzet tegen de woningwaarde. Kosten als belastingen en onderhoud gaan daar nog vanaf. „Je wordt er niet rijk van.”

Maar een huis is toch een solide belegging? Mensen hebben daar vaak een te romantisch beeld van, merkt financieel planner Creemers. „Ook aan een verhuurpand zitten risico’s. Je kunt met achterstallige huur te maken krijgen, groot onderhoud als een huurder vertrekt die er een bende van heeft gemaakt, verduurzaming. Om over wietplantages nog maar te zwijgen. Ik spreek ook mensen die hun pand willen verkopen, maar de huurder er niet uit krijgen.”

Daarbij is het volgens Creemers maar de vraag of de huizenprijzen blijven stijgen. Hij verwacht „ergens een keer” een correctie. Dan valt er iets voor te zeggen om je huis voor de hoofdprijs te verkopen en de opbrengst in een beleggingsportefeuille te steken, vindt hij.

Voordeel daarvan is in elk geval dat je door je omgeving niet voor huisjesmelker wordt uitgemaakt. Door het woningtekort zijn beleggers in verhuurpanden niet al te populair.

Vanaf volgend jaar mogen gemeenten met de ‘opkoopbescherming’ nieuwe verhuur tegenhouden. Onder meer Amsterdam, Den Haag en Haarlem hebben dat al aangekondigd voor panden met een WOZ-waarde tot zo’n vier à vijf ton. Nou hoef je als huurbaas ook niet per se het onderste uit de kan te halen, vindt hoogleraar Brounen. „Als je 800 euro per maand vraagt, heb je nog steeds rendement. Het zou mooi zijn als er een groep verhuurders opstaat die zegt: wij doen het netjes.”

Adviseur Creemers vindt dat niet reëel. Geldverstrekkers rekenen voor de financiering van een verhuurpand met een marktconforme huur, en die ligt volgens hem in de meeste gevallen hoger dan de veelgevraagde middenhuur tussen 750 en 1.000 euro. Soms moet je het huurcontract al kunnen laten zien voordat de bank je een aanbod doet. Maar ook wanneer een lagere huur geen bezwaar is, ziet Creemers het niet gebeuren. „Ik ken echt niet één verhuurder die zegt: ik vraag minder. Je zit er toch voor je eigen portemonnee.”