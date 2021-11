‘De illusie van normaliteit heb ik opgegeven’

Ontspannen hangt Damon Albarn onderuit in de kleedkamer van Le Gaïté Lyrique, de Parijse concertzaal waar hij deze heldere novemberavond optreedt. Aanleiding is het nieuwe album The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows. Daarop staat serene muziek met een magisch-atmosferische lading en introspectieve teksten. Het werd beïnvloed door de natuur van IJsland, het land dat Albarn (53) als zijn tweede thuis beschouwt. Hij bezit er een huis met muziekstudio en kreeg eerder dit jaar de officiële status van inwoner.

Blur en britpop: begin er liever niet meteen over in een gesprek met Damon Albarn. De kans bestaat dat hij dichtklapt of, zoals hij het al vaker deed, wegloopt uit de kamer. Als zanger van de groep Blur werd Albarn begin jaren negentig tegen wil en dank een boegbeeld van de britpop-beweging, met Oasis als voornaamste tegenspeler en Pulp, Suede en Elastica in hun kielzog.

Albarn baalde ervan. Hij distantieerde zich van de vermeende rivaliteit met Oasis en bracht Blur tot een waardig einde, met het reünie-album The Magic Whip (2015) als laatste hoofdstuk. Bevrijd van het vaste groepsverband ontwikkelde hij zich tot een muzikaal allesvreter. Met de ‘cartoon-popgroep’ Gorillaz, de indie-supergroep The Good, The Bad & The Queen en diverse soloprojecten sloeg hij zijn vleugels uit. Hij werkte met muzikanten uit Afrika en Syrië, schreef een opera, Dr. Dee (2011), en begon vlak voor de lockdown in IJsland aan zijn nieuwste project.

Je wilde geen karikatuur worden van Britishness, zei je in 1995. Wat bedoelde je daarmee?

„Telkens wanneer ik ergens in beeld verscheen, op foto’s of op tv, plaatsten ze me tegen een achtergrond van de Union Jack. Daar heb ik een klein trauma aan overgehouden. Op zeker moment veranderde die nationale vlag in het symbool van nationalisme. Van ‘Rule Brittannia’, het oude idee dat we een superieur eiland waren met de beste popsongs en de meest hoogstaande cultuur, heb ik me altijd zo veel mogelijk afzijdig gehouden. Ik zong misschien over typisch Engelse onderwerpen, maar ik weigerde een posterboy te worden voor foute denkbeelden.”

Geeft IJsland je meer inspiratie dan Groot-Brittannië?

„Het landschap en de natuur zijn overweldigend. IJsland is onaangetast in zijn natuurlijke schoonheid. Het voelt als een utopische samenleving. De mensen zijn opener, zachtmoediger. Ze hebben geen leger, geen luchtmacht, geen marine. Mijn werkkamer heeft uitzicht op zee. De wind is er zo intens dat de regen horizontaal lijkt te vallen. In een oogwenk kan die regen in sneeuw veranderen, een onwaarschijnlijk mooie transformatie. Ik zag er een metafoor in voor de veranderende wereld. De lockdown gaf me tijd om daarover na te denken.”

Sinds kort ben je officieel ingeschreven als inwoner van Reykjavik. Was de Brexit een extra reden om weg te willen uit Engeland?

„Ik ben er niet helemaal weg. Ik heb een huis in Devon en toen de lockdown zich aandiende, ben ik hals over kop teruggevlogen naar mijn familie. Ik heb niets tegen Groot-Brittannië als geheel. De Schotten, de Welsh en de Ieren hebben mijn sympathie. Alleen die verdomde Engelsen kunnen zo verschrikkelijk arrogant zijn. Het idee dat ze zich verheven voelen boven de rest van Europa is pure nonsens.”

Damon Albarn: ‘Luister, ik bén gek’ Foto Steve Gullick

Na een opera over de Victoriaanse arts Dr. Dee is de negentiende-eeuwse dichter John Clare (1793-1864) nu een belangrijke inspiratie. Hoe kende je zijn werk?

„Mijn moeder gaf me zijn verzamelde gedichten toen ik een tiener was. De openingswoorden ‘The nearer the fountain, more pure the stream flows’ van zijn gedicht ‘Love and Memory’ zijn me altijd bijgebleven. De ‘boerenpoëet’ werd hij genoemd wegens zijn eenvoudige afkomst. Zijn werk is bijzonder puur en aards, heel anders dan de aan strikte regels gebonden ‘hogere’ poëzie uit zijn tijd. Clare gaf me het perfecte beginpunt om aan een nieuw muzikaal avontuur te beginnen. Ik nodigde muzikanten uit in mijn studio in IJsland en liet ze door het raam naar buiten kijken, om zonder verdere instructie te reageren op het natuurschoon en de weersveranderingen. Uit die improvisaties groeide dit album. Dichter bij de bron kun je niet komen.”

John Clare eindigde als psychiatrisch patiënt. Ben je zelf wel eens bang om gek te worden van de creatieve storm in je hoofd?

„Luister, ik bén gek. Lang geleden heb ik de illusie van normaliteit opgegeven. Popsucces boeide me niet lang genoeg om het als levensvervulling te zien. Er dienden zich telkens nieuwe uitdagingen aan. Afrikaanse muzikanten openden mijn horizon en met Gorillaz kon ik werken met wie ik wilde. Als er iets is wat mijn muzikale loopbaan samenvat, dan is het de obsessieve waanzin waarmee ik telkens weer wat anders wil. Is het erg om zo gek te zijn? Ik vind van niet. Ik verveel me nooit en het houdt me scherp.”

In zijn soloshow vertolkt Damon Albarn werk uit alle fasen van zijn dertig jaar omvattende oeuvre. Behalve veel van het nieuwe werk speelt hij een selectie van oude nummers. ‘To the End’ en ‘This is a Low’ van Blur, ‘El Mañana’ en ‘Hong Kong’ van Gorillaz en ook ‘The Poison Tree’ van The Good, The Bad and The Queen staan op de setlist. Met Simon Tong van The Verve op gitaar en de uit de Blur-jaren meegebrachte Mike Smith op orgel en saxofoon spelen ze ‘in the round’, met Albarns piano als middelpunt en vier violistes op een zijpodium. Al tijdens de lockdown stonden ze op de online-versie van het Glastonburyfestival, omringd door de megalithische steenformatie van Stonehenge. Later volgde een bijzonder optreden in Shakespeares Globe Theatre in Londen, een plek waar nog niet eerder elektrisch versterkte popconcerten werden gegeven.

In Parijs staat Albarn stil bij de dood van zijn vriend en medemuzikant Tony Allen in april 2020. De voormalige drummer van afrobeatlegende Fela Kuti werd de drijvende kracht van The Good, The Bad and The Queen en speelde bij de live-versie van Gorillaz. „Dit is het bewijs dat mensen na hun dood kunnen voortleven”, leidde Albarn het nummer ‘Go Back’ in. Hij schreef het samen met Tony Allen voor diens album Film Of Life (2017). Het dampende jazznummer werd in Le Gaïté Lyrique met een ovatie beloond.

Damon Albarn: ‘Opwinding krijg je door nieuwe combinaties’ Foto Steve Gullick

Komt er nog nieuwe muziek van The Good, The Bad & The Queen nu Tony Allen er niet meer is?

„Het zou zomaar kunnen. Tony’s dood heeft me ontzettend aangegrepen. Hij werd 79 en had honderd moeten worden, zoveel muziek zat er nog in hem. Maar zijn typische groove gaat nooit verloren, al was het alleen maar omdat hij zijn kennis met andere drummers heeft gedeeld. Hij was een gevend mens. Zijn muzikale erfenis is er voor de eeuwigheid.”

In 2016 speelde je met Syrische muzikanten op het Holland Festival. Wat heeft werken met muzikanten uit Afrika en Syrië je gebracht?

„De eindeloze verbreding van mijn horizon. Er valt zoveel te leren van mensen uit andere culturen. Ik probeer mezelf altijd een beetje weg te cijferen als ik begin met muzikanten die al die culturele bagage met zich meenemen. Pas wanneer ik me voldoende heb ingeleefd in hun creatieve denkwijze durf ik me als muzikant te roeren. Het mag nooit zo zijn dat ik de popster ben die wel even goede sier zal maken met een Syrisch orkest of een swingende afrobeatband. Mijn naam staat goed op het affiche en trekt hopelijk mensen, maar het moet altijd gaan om hún muziek.”

Veel popmuzikanten beginnen een band op school en blijven vervolgens hun hele muzikale leven bij elkaar. Voelt het alsof je je bevrijd hebt uit dat keurslijf?

„Absoluut. Monogamie brengt zekerheid en vertrouwen. Ik neem mijn hoed af voor muzikanten die er binnen zo’n monogaam huwelijk in slagen om zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. Mijn ervaring is dat je die opwinding veel eerder bereikt in nieuwe combinaties. Zonder The Good, The Bad & The Queen had ik nooit gewerkt met Paul Simonon van The Clash. Zonder Gorillaz had ik Bobby Womack niet ontmoet, met wie ik een heel album heb mogen maken. Zonder de African Express kende ik de mensen van het Syrisch Nationaal Orkest niet, of Joan As Police Woman bij wie ik nu soms op het podium spring. In muziek voel ik me een vrije geest, terwijl ik in een liefdesrelatie heel trouw kan zijn.”

Heb je ‘The Nearer The Fountain…’ bewust gemaakt zonder het standaardinstrumentarium van een rockband?

„Ach, dat ging vanzelf. Om te beginnen was er geen drummer en gebruikte ik alleen een heel simpele, ouderwetse drummachine uit de jaren vijftig. Er staan geen gitaren op deze plaat, alleen mijn pianospel en het Elka spaceorgel. Het is een beest van een apparaat dat een orkest kan simuleren, maar ook heel eigen geluiden herbergt. De violisten vroeg ik om het landschap te spelen, geen muzieknoten. Ze speelden zonder het cynisme dat klassieke muzikanten nog wel eens kunnen hebben bij de buitenissige ideeën van een popjongen zoals ik.”

Over pop gesproken: zou je het erg vinden als je nooit meer een hitsingle zou scoren?

„Laten we wel wezen: sinds 2005 heb ik geen echte hitsingle meer gehad. De tussenliggende periode heeft me vooral veel vrijheid gebracht.”

‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows’ verschijnt 12/11 op Transgressive/PIAS. Concert 2 maart 2022 Muziekgebouw, Eindhoven.

CV Damon Albarn 1968 Geboren op 23 maart 1988 groep Seymour 1990-2003 Blur, reünies in 2009 en 2015 1995 ‘Battle of britpop’ met Oasis 2000-nu Gorillaz, ‘cartoon popgroep’ met striptekenaar Jamie Hewlett 2001 hit ‘Clint Eastwood’ met Gorillaz 2002 Mali Music project 2011 ‘Folk opera’ Dr. Dee 2012 produceert Bobby Womacks album The Bravest Man Alive 2016 Holland Festival met Orchestra of Syrian Musicians 2017-2018 The Good, The Bad & The Queen met o,a. Paul Simonon en Tony Allen 2020 Song Machine project met Gorillaz