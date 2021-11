Bijna 20 jaar celstraf en tbs voor man die drie vrouwen vermoordde

Een 49-jarige man uit Amsterdam is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot 19 jaar en 11 maanden celstraf en tbs voor de moord op drie vrouwen. Ook acht de rechter bewezen dat de man, Sjonny W., het stoffelijk overschot van een van de drie vrouwen heeft doen verdwijnen. Twee jaar geleden legde lagere rechter hem nog veertien jaar cel en tbs op voor de moord op Mirela Mos (30), maar werd hij vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Monique Roossien (26) en Sabrina Oosterbeek (30).

Sjonny W. werd in 2017 als verdachte aangemerkt rond de verdwijning van Oosterbeek. Tijdens het onderzoek naar de moord zag het OM destijds aanleiding om ook de cold case-zaken rond de in 2003 en 2004 gepleegde moorden op Roossien en Mos te openen. Dit leidde tot aanvullend bewijs, waarop het OM de maximale strafmaat van twintig jaar gevangenisstraf en dwangverpleging eiste.

W. heeft altijd ontkend de moorden op zijn geweten te hebben. Volgens de rechter staat hij „met deze houding” de verwerking van het verlies voor de nabestaanden „ernstig in de weg” en is de kans op herhaling „onaanvaardbaar hoog” als de man niet behandeld wordt. Naast de celstraf en tbs moet de Amsterdammer ook een vergoeding voor materiële schade betalen aan de nabestaanden van de drie slachtoffers. Tevens moet hij instaan voor de zogeheten schokschade voor een van de nabestaanden. Het is niet bekend om welk bedrag het gaat.