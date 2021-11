Aflevering 3: De nabestaanden

Anna Korterink gaat op bezoek bij Leo Simais, de leider van het coldcaseteam in Den Haag. Simais was niet persoonlijk betrokken bij het politieonderzoek, maar weet wel te vertellen dat de zaak inmiddels is verjaard. Nieuw onderzoek, in de vorm van een cold case, is daarom niet mogelijk. Toch is er een kans, zegt Simais, om de zaak nieuw leven in te blazen: als deze maatschappelijk weer relevant wordt. Daarvoor moet ze op zoek naar meer nabestaanden. Wat weten zij (nog) over de zaak?

Presentatie: Anna Korterink

Productie: Mirjam van Zuidam

Montage: Jan Paul de Bondt

Muziek: Rufus van Baardwijk