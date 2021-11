ACM: telecombedrijven moeten 112 beter bereikbaar maken via wifi en 4G

Telecombedrijven moeten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zo snel mogelijk regelen dat alarmnummer 112 altijd te bellen is via 4G- en wifi-netwerken. Dat meldt de autoriteit woensdag op haar website. Mobiel bellen naar 112 gaat nu vaak nog via 2G- of 3G-netwerken. Deze worden de komende jaren geleidelijk vervangen door 4G-netwerken, waardoor het op sommige plekken volgens de ACM nu niet altijd mogelijk is om 112 te bereiken.

Sinds 1 juli 2021 zijn telecomaanbieders in Nederland verplicht ervoor te zorgen dat het alarmnummer bereikbaar is via alle technieken die hun klanten kunnen gebruiken voor normale telefoongesprekken. De ACM benadrukt dat het gaat om spraakdiensten die door telecomaanbieders worden aangeboden, niet om spraakdiensten van bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook.

In hetzelfde voorschrift van de ACM is vastgelegd dat telecomaanbieders ervoor moeten zorgen dat de identiteits- en locatiegegevens worden meegestuurd naar de meldkamer van 112 wanneer iemand met een mobieltje het alarmnummer belt. Zo is in noodsituaties snel duidelijk wie er belt en vanaf welke locatie, wat het voor hulpdiensten makkelijker maakt om ter plaatse te komen. Hier voldoen volgens de ACM wel alle aanbieders aan.