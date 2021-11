Het 50Plus jubileumboek was zo teleurstellend dat niemand naar de presentatie kwam

Een jubileum zonder jubilaris. Dat was woensdag het beeld bij de presentatie van het boek Ouderenstrijd – de bewogen geschiedenis van 50Plus van freelance-journalist Joep Boerboom. Hij kreeg februari vorig jaar de opdracht om de partijgeschiedenis in kaart te brengen, om het tienjarig bestaan op te luisteren. Het toenmalig partijbestuur had daar 21.000 euro voor over. Maar het eindresultaat vindt het partijbestuur zo teleurstellend dat niemand bij de presentatie aanwezig was.

De auteur had vorig jaar februari, in zijn offerte aan het partijbestuur, een boek beloofd dat zou bijdragen aan „het wij-gevoel binnen de partij”. Een boek met „publicitaire waarde richting leden en potentiële kiezers”. Het partijbestuur maakte nog diezelfde maand de eerste 10.000 euro van het honorarium over. De rest zou volgen bij oplevering van het manuscript.

De partij deed het in die tijd nog goed in opiniepeilingen en lijsttrekker Henk Krol genoot binnen de partij grote populariteit. Hij speculeerde openlijk zelfs op een plek voor zijn partij in het komende kabinet. Inmiddels heeft de partij geen enkele zetel meer in de Tweede Kamer.

Boerboom schreef in zijn offerte dat in het boek ook de machtspelletjes, de interne ruzies en de afsplitsingenaan de orde moesten komen. Daarmee wilde hij „laten zien hoe de partij die problemen overwon en 50Plus uiteindelijk een menselijk gezicht kreeg.”

Het eindresultaat pakte toch anders uit. „De kans dat 50Plus ooit nog een machtsfactor van betekenis wordt, lijkt voorgoed verkeken”, zo eindigt Boerboom zijn laatste hoofdstuk. „Daarvoor hebben de omgangsvormen zich te diep genesteld in het dna van de partij.”

Partijoprichter Nagel wordt door Boerboom neergezet als kwade genius bij bijna alle conflicten in de partij. „Wat hij opbouwt, breekt hij ook weer af”, schrijft de auteur. „Regelmatig draafde Nagel op om brandjes te blussen die mede door zijn eigen toedoen ontstaan waren.”

De partij heeft Boerboom zijn resterende honorarium betaald, maar wil verder niets meer met het boek te maken hebben. „Omdat zij niet verwachten dat het boek nieuwe leden zou opleveren”, zegt de auteur. Het partijbestuur noemt zelf een andere reden. „Omdat het boek vooral bedoeld is om Nagel en 50Plus te beschadigen.”