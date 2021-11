Xi herschrijft China’s geschiedenis

De Chinese geschiedenis wordt deze week opnieuw geschreven. Tenminste, die van de Communistische Partij van China (CPC). En daarmee wordt ook duidelijk welke koers de CPC voor de toekomst van het land in petto heeft: er komt een nieuwe partij-orthodoxie.

Op het zesde Plenum van de CPC, dat maandag begon, spreekt de partij hierover. Bij de afsluiting, donderdag, komt er waarschijnlijk een verklaring dat de nieuwe visie is aangenomen, al zullen de details waarschijnlijk niet meteen bekend zijn. Zo’n historische herinterpretatie is hoogst uitzonderlijk: het is pas de derde keer dat de CPC haar geschiedenis herschrijft. De andere twee keer vormden de herzieningen het begin van een fundamentele politieke koerswijziging.

Anders dan bij de laatste keer, in 1981, wordt het ditmaal geen afrekening met fouten uit het verleden. Naar alle waarschijnlijkheid komt er juist een lofzang op al het goede dat de CPC in de honderd jaar van zijn bestaan voor China heeft weten te bereiken. Ongelukkige episodes zoals de vele desastreuze politieke campagnes, de hongersnood (1959-1962) en de Culturele Revolutie (1966-1976) zullen zoveel mogelijk naar de achtergrond worden gedrongen.

Dat de leiding van de CPC over alle Chinese instituties en burgers heilzaam werkt, moet nóg onbetwistbaarder vast komen te staan. Daar wijzen althans de artikelen op die vooraf in de staatsmedia verschijnen.

Ook moet voortaan duidelijk zijn dat China’s kracht aan president Xi Jinping persoonlijk te danken is en dat het noodzakelijk is dat hij dat leiderschap ook na het Partijcongres van 2022 voortzet. De herziening is daarmee tevens de opmaat naar een beslissing om Xi een derde termijn als Partijleider te laten vervullen. Dat besluit wordt volgend najaar verwacht.

Steeds minder vrij

In de praktijk leidt de zelfbewieroking er toe dat gewone burgers zich steeds minder vrij weten om zich kritisch uit te laten. Neem de man die op zijn Weibo-account op 11 september opriep om de slachtoffers van de aanval op de Twin Towers in New York te herdenken. Hij werd meteen van alle kanten beschuldigd van heulen met de vijand. „Het was alsof er een bom ontplofte, zoveel kritiek kreeg ik opeens”, vertelt hij. Het leek hem daarom beter om zijn account te sluiten.

Xi Jinping op een een schilderij op een tentoonstelling in Beijing. Foto Gilles Sabrié / The New York Times

De man, die om veiligheidsredenen niet met zijn naam in een buitenlandse krant wil, vertelt hoe effectief nieuwe wetten en regels die recent onder Xi zijn aangenomen mensen stil krijgen. „Ben jij soms een half miljoen?”, kan iemand vragen tijdens discussies op sociale media. Dat is een verhulde bedreiging. Een half miljoen Chinese yuan, omgerekend zo’n 67.000 euro, is de maximale beloning die je krijgt als je iemand aangeeft bij het ministerie van Staatsveiligheid.

Aangifte doen gaat sinds 2018 heel handig op een site van het ministerie van Staatsveiligheid, Aangiftes kunnen gaan over spionage, heulen met buitenlanders of ondermijning van de nationale eenheid. Ze mogen anoniem gedaan worden.

De reden dat de CPC nu met een nieuwe geschiedenis komt, lijkt op die van Mao Zedong in 1945. Mao herschreef de geschiedenis toen vooral om zichzelf stevig in het zadel te helpen als toekomstig leider van communistisch China. Hij werd meteen ook de onbetwiste ideoloog van de partij.

Een poster van Xi Jinping nabij de Verboden Stad in Beijing. Foto Mark Schiefelbein / AP

Xi meet zichzelf nu een vergelijkbaar imago aan. Hij is nog meer dan toch al het geval was de onmisbare, alomtegenwoordige leider die zich onvermoeibaar inzet voor het heil van het volk. Hij is niet te beroerd om daarvoor zelfs in arme gebieden hoogstpersoonlijk de staat van de toiletten te controleren.

Daarnaast krijgt hij steeds meer het aura van een briljant theoreticus en denker. Zo werd in 2018 ‘het gedachtengoed van Xi Jinping over het Socialisme met Chinese Kenmerken voor een Nieuw Tijdperk’ opgenomen in de grondwet, een eer die eerder alleen Mao nog tijdens zijn leven ten deel was gevallen. Inmiddels moeten leerlingen van de basisschool tot en met de universiteit dit gedachtengoed tot zich nemen.

Na Mao en Deng Xiaoping is de derde herziening van de geschiedenis gewijd aan Xi

Deng Xiaopings herziening in 1981 was heel anders van aard. Die diende juist om afscheid te kunnen nemen van alle catastrofale beslissingen van Mao. Dat moest zorgvuldig gebeuren, omdat de CPC zelf wel overeind moest blijven. De partij liet toen merken zelf ook fouten gemaakt te hebben. Nu is de CPC onfeilbaar, evenals zijn hoogste leider.

Dengs herziening vormde het begin van de hervormingen en de openstelling naar buiten die de enorme welvaartsgroei van China mogelijk hebben gemaakt. De ramen gingen open om frisse lucht binnen te laten. Deng accepteerde daarbij dat er ook wat ongewenste vliegen meekwamen: decadente bourgeois-ideeën uit het buitenland.

Natuurwet

Xi wil die vliegen niet meer hebben. Zijn herziening is erop gericht om de heerschappij van de partij te verheffen tot een natuurwet die logisch uit de geschiedenis voortvloeit. Xi is dan weer de onontkoombare leider van de partij.

Een van de belangrijkste wapens om ongewenste vliegen mee te kunnen meppen, is de beschuldiging van ‘historisch nihilisme’. Die term gebruikt de CPC voor alle opvattingen over de geschiedenis die de partij ziet als incorrect, vooral over de rol van de CPC en de regering.

Concreet betekent dit dat je sinds enkele jaren geen kritiek meer mag hebben op het communisme als systeem, op de CPC, op nationale helden en het leger. Er komen steeds meer regels bij die deze dingen specifiek verbieden.

Het portrait van president Xi Jinping in een winkeltje in de stad Kashgar in westelijk China. Foto Wu Hong / EPA

Wie ziet dat iemand zich schuldig maakt aan historisch nihilisme kan daar sinds april ook via een hotline aangifte van doen. Waar dat in de praktijk toe kan leiden, merkte onlangs een vrouw van 27. Zij merkte in een online bericht op dat mannen die vrouwonvriendelijke dingen schrijven zichzelf zien als Dong Cunrui. Dat was een soldaat van het Volksbevrijdingsleger die zich volgens de folklore in 1948 opblies om de communistische overwinning in 1949 naderbij te brengen. De opmerking over Dong schoot de partij in het verkeerde keelgat: de vrouw kreeg in oktober zeven maanden celstraf omdat ze een communistische held had beledigd.

Luo Changping, een voormalig journalist, durfde naar aanleiding van De Strijd om het Meer van Changjin, een Chinese film over de Koreaanse oorlog (1950-1953), openlijk te betwijfelen of China destijds het recht had om Korea binnen te vallen. Dat leidde tot zijn arrestatie, en de Partijkrant Global Times wijdde daar een instemmend commentaar aan.

Helden en Martelaren

„Dit is de prijs die Luo moet betalen voor [..] het besmeuren van een compagnie [..] waarvan de manschappen zijn doodgevroren in de Strijd om het Meer van Changjin in de Oorlog om Weerstand te bieden aan de Agressie van de VS en om Korea te helpen”, aldus de krant.

Het commentaar wees er fijntjes op dat Luo de nieuwe Wet op de Bescherming van Helden en Martelaren had overtreden, en dat zijn uitspraken dus niet langer alleen een individu beledigen. Het gaat nu om „het verbreken van de sociale orde en van de belangen die gesteund en verdedigd worden door de macht van de staat.”

Onlangs verscheen een nieuw boek over de officiële partijgeschiedenis. Ongeveer een kwart van de 531 pagina’s is gewijd aan de negen jaar dat Xi Jinping nu aan de macht is. Die macht wordt met het besluit over de geschiedenis op het 6e Plenum straks absoluter, en tegenspraak nog onmogelijker.

