Villa van de schoonzus van Van Gogh wordt gemeentelijk monument

Villa Eikenhof, het voormalig woonhuis in Bussum van Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, is aangewezen tot gemeentelijk monument. Dat heeft Gooise Meren, de fusiegemeente van Bussum, Naarden en Muiden, vrijdag bekendgemaakt.

De toewijzing is een overwinning voor de Bond Heemschut. Deze erfgoedvereniging kwam twee jaar geleden in het geweer toen de toenmalige eigenaar het woonhuis wilde slopen. Directeur Karel Loeff is blij dat de door zijn bond ingediende monumentenaanvraag is gehonoreerd. „Elders in Nederland zie je dat miljoenen worden geïnvesteerd om Van Gogh-historie te reconstrueren. In Bussum stond een mooi bewaard gebleven tijdmachine verbonden met de kunstenaar.”

Villa Eikenhof, een vrijstaande villa met een ruime tuin aan de Regentesselaan in Bussum, is in 1901 gebouwd in opdracht van Jo Bonger, weduwe van Theo van Gogh, en haar toekomstige echtgenoot Johan Cohen. Architect Willem Bauer, grondlegger van de Gooise Landhuisstijl ontwierp het grote woonhuis. Zowel het interieur als het exterieur is zeer gaaf bewaard gebleven.

Naast de kunsthistorische en architectuurhistorische van het pand noemt de gemeente ook een cultuurhistorisch argument voor de toewijzing tot monument. Ze wijst op de betekenis die de opdrachtgeefster en eerste bewoner van de villa, Jo Bonger, had voor de Nederlandse kunst en specifiek voor de waardering van het erfgoed van Vincent van Gogh. Dat laatste komt tastbaar tot uiting in de stichtingssteen in de gevel met de tekst: ‘Vincent van Gogh, 9 april 1901’.

Tentoonstellingen

In de waardering voor de schilderijen van Vincent van Gogh speelde Jo Bonger een belangrijke rol, die uitvoerig is beschreven in de twee jaar geleden gepubliceerde biografie Alles voor Vincent van Hans Luijten. Na het overlijden van Theo van Gogh in 1891 besloot Bonger vrijwel direct met haar veertien maanden oude zoon Vincent naar Bussum te verhuizen. Ze kende daar enkele mensen, waaronder de schrijver Frederik van Eeden. Op een ander adres in de gemeente begon ze een pension. Vanuit Parijs, haar eerdere woonplaats, liet ze de vele schilderijen van Vincent van Gogh die in haar bezit waren naar Bussum komen. Met hulp van vrienden organiseerde ze verschillende tentoonstellingen om de kunstwerken van haar zwager aan de man te brengen en ervoor te zorgen dat men zijn kunst zou gaan waarderen.

Villa Eikenhof was tot 1978 eigendom van Bongers zoon Vincent. Het huis is net verkocht. Consequentie van de monumentenstatus is dat de nieuwe eigenaar vergunning moet aanvragen als hij iets aan de beschermde delen van het huis wil wijzigen.