Verhuizing dolfijnen van het Dolfinarium naar China gaat voorlopig niet door

De verhuizing van acht dolfijnen, twee walrussen en twee zeeleeuwen van het Dolfinarium in Harderwijk naar een Chinees pretpark mag voorlopig niet plaatsvinden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam dinsdag besloten, schrijft persbureau ANP. Het Dolfinarium moet eerst een uitspraak in een andere rechtszaak afwachten.

Dierenwelzijnsorganisaties Sea Shepherd en House of Animals spanden vorige week een spoedprocedure aan om de verhuizing van de twaalf zoogdieren naar het Chinese Hainan Ocean Paradise tegen te houden. Zij betogen dat de beoogde nieuwe woonplek geen verbetering zal zijn voor het dierenwelzijn, omdat de dolfijnen daar commercieel zullen worden ingezet.

Het Dolfinarium kreeg van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een vergunning om de zoogdieren naar China te verhuizen. Die verhuizing is noodzakelijk, zegt het Dolfinarium, omdat er meer ruimte nodig is voor de achterblijvende dieren. Daar zijn de dierenorganisaties het niet mee eens. Op 23 november dient de zogeheten bodemprocedure, waar meerdere rechters zich definitief over de zaak zullen buigen. Dinsdag besloot de rechter alvast dat de verhuizing tot die tijd niet doorgaat. Het risico bestaat namelijk dat als de dieren nu al naar China worden gebracht, ze niet meer terug kunnen komen. De verhuisvergunning loopt 9 januari af.