Taakstraffen voor zweminstructeurs na verdrinking jongen in Lemmer

Twee zweminstructeurs zijn door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld tot 60 en 120 uur taakstraf, omdat een 11-jarige jongen tijdens hun les verdronken is. Dat meldt de rechtbank dinsdag.

In februari 2020 verdronk een Eritrese jongen in het zwembad Ny Sudersé in Lemmer tijdens een les watergewenning, nadat de badmeesters hem uit het oog waren verloren. De jongen was nog maar kort in Nederland en zat in zijn eerste schoolweek. Zijn groep van elf leerlingen kreeg in het ondiepe deel van het bad les van twee zeer ervaren zweminstructeurs.

De rechter verwijt de twee met name dat de verdronken jongen niet expliciet is uitgelegd dat water gevaarlijk is en dat hij zou kunnen verdrinken als hij onder water terecht kwam. Ook zou het duo onderling geen afspraken hebben gemaakt over hoe zij orde of overzicht zouden houden en hebben ze de kinderen niet geteld. De rechter ziet de straffen als een signaal om andere professionals en organisaties te wijzen op „de zorgplicht die op hen rust” en het feit „dat zij zich voortdurend bewust moeten zijn van wat er in de concrete situatie van hen wordt verlangd”.

