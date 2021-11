Schimmige makelaars aanpakken: helpt een ‘biedlogboek’?

Toen een vrouw uit Utrecht haar huis te koop zette, gebeurde er iets opmerkelijks: ondanks de oververhitte woningmarkt waren er volgens haar makelaar nauwelijks geïnteresseerde kopers, op één vrouw na. De verkoper vertrouwde het niet en ging op onderzoek uit. Wat bleek: de makelaar had zijn eigen dochter als koper naar voren geschoven en gaf andere biedingen niet door. Afgelopen zomer berichtte RTL Nieuws over de zaak.

Juist om dit soort misstanden op de woningmarkt tegen te gaan, kondigde demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) dinsdag in een Kamerbrief het plan aan voor een ‘biedlogboek’ om de verkoop van huizen eerlijker en transparanter te maken. Volgens de minister is er „van een branchebrede aanpak van misstanden tot op heden helaas geen sprake.” Wat houdt Ollongrens voorstel precies in? Acht vragen.

1 Wat houdt dit voorstel in?

In een biedlogboek worden de regels van het gekozen biedingsproces, de biedingen, de voorbehouden en het tijdstip van ontvangst van de biedingen vastgelegd. De makelaar stelt het logboek ter beschikking aan de verkoper van het huis, zodat diegene een overwogen keuze kan maken. Ook kandidaat-kopers kunnen een geanonimiseerde versie van het logboek opvragen, bijvoorbeeld bij twijfel, om te controleren of het proces eerlijk is verlopen. Met dit systeem zouden kopers én verkopers onafhankelijker worden van de makelaar tijdens het bieden. In de huidige situatie ziet in veel gevallen alleen de makelaar de biedingen in. En omdat je bij Ollongrens voorstel achteraf kunt zien hoe het biedingsproces is verlopen, zullen de deelnemende partijen zich eerlijker gedragen, is het idee.

2 Waarom juist nu?

Er zijn makelaars die in de overspannen woningmarkt – de huizenprijzen liggen momenteel gemiddeld 20 procent hoger dan vorig jaar – misbruik maken van hun machtspositie, met frustratie bij potentiële kopers tot gevolg. Minister Ollongren schrijft in een verklaring dat haar het afgelopen half jaar „meer en meer signalen bereikten over misstanden in het koopproces”. Ze verwijst naar een uitzending van tv-programma Radar in september, waar uit geheime opnames bleek dat makelaars soms bewust een huis onder de taxatiewaarde aanbieden, zodat ze een grotere bonus krijgen over het bedrag dat wordt overboden.

Ook verwijst Ollongren naar het meldpunt oneerlijke biedingspraktijken van de Vereniging Eigen Huis (VEH), dat in maart werd gelanceerd. „We hebben tot nu toe bijna duizend klachten binnengekregen”, zegt woordvoerder Hans André de la Porte. De meest gehoorde klachten? „Vriendjespolitiek [tussen makelaars] en bewuste prijsopdrijving.”

3 Wat kun je nu doen bij misstanden?

Als je als koper vindt dat je oneerlijk bent benadeeld in het verkoopproces, kun je een klacht indienen bij de branchevereniging waar je makelaar is aangesloten. Zo werkt de grootste vereniging van Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM, 4.500 makelaars) met een eigen ‘erecode’ en tuchtrechtsysteem.

Het probleem, zegt De la Porte van VEH, is dat je alleen bij aantoonbare schade kans hebt op succes. Bijvoorbeeld als een huis van 220 vierkante meter te koop werd aangeboden, dat in realiteit 180 vierkante meter bleek te zijn. Zaken als vriendjespolitiek zijn veel lastiger te bewijzen. Daarbij worden gegrond verklaarde klachten geanonimiseerd gepubliceerd, waardoor je als koper nog niet weet met wat voor makelaar je te maken hebt, zegt De la Porte.

4 Hoe werkt het bieden via een makelaar op dit moment?

Als huizenzoeker geef je voor een bepaalde deadline je bod door – via je aankoopmakelaar of direct, aan de makelaar van de verkopende partij. Het gaat om een ‘gesloten envelop’, waarbij je een blind bod doet. De makelaar van de verkopende partij verzamelt alle biedingen en beslist, in overleg met de verkoper, welk bod wordt geaccepteerd.

5 Was dit altijd al zo?

Nee. Tot midden jaren negentig was het gebruikelijk ‘trapsgewijs’ te bieden. Je deed een bod op een huis, waarna je via je makelaar hoorde of er een hoger bod was gedaan, waar je vervolgens overheen kon bieden. Daardoor kon je als koper in kleinere stapjes tot je maximale prijs gaan. Pas midden jaren negentig ontstond de situatie waarbij mensen blind boden, in een gesloten envelop. Om het risico te vermijden een huis mis te lopen, bieden mensen op deze manier gemiddeld genomen meer.

6 Wordt het biedlogboek verplicht?

Nee, makelaars zullen uit eigen beweging met dit systeem moeten gaan werken. Volgens minister Ollongren is het „in eerste instantie aan de branche om hiermee aan de slag te gaan. Gaat dit niet snel genoeg dan komt er een verplichting door middel van wetgeving.”

Makelaarsbrancheorganisatie VBO is dit jaar begonnen met een proef met een biedingslogboeksysteem onder tachtig aangesloten makelaars en kantoren. Zestig woningen, voornamelijk rijtjeshuizen, zijn via dit systeem verkocht. Kopers zouden tevreden zijn, volgens een eigen enquête, schrijft het AD.

7 Wat zal het effect van Ollongrens voorstel zijn?

Dat is nog maar de vraag. NVM-woordvoerder Marc van der Lee heeft zijn bedenkingen bij het voorstel. „Met een online logboek los je het complexe probleem van de overspannen woningmarkt niet op.” Om misstanden in de makelaarsbranche tegen te gaan, kun je beter een beschermde titel van het beroep maken, zegt Van der Lee. „Dan kun je iemand die zich misdraagt, z’n titel ontnemen.” Eerdere maatregelen om starters op de woningmarkt een zetje te geven – zoals de ‘jubelton’ of het afschaffen van de overdrachtsbelasting – bleken averechts te werken.

8 Wat staat er nog meer in het voorstel?

Een andere maatregel die minister Ollongren onderzoekt, is de verplichting van de voorbehouden van financiering en een bouwkundige keuring als onderdeel van het koopcontract. Zo hebben kopers die bereid zijn meer risico te nemen, door bijvoorbeeld niet om een bouwkundige keuring te vragen, geen extra voordeel meer op kopers die zich zo’n risico niet kunnen veroorloven.

Met medewerking van Lize Geurts