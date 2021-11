Kleinzoon Teun van vijf komt met een tekening op zijn rug de kamer in. Wij, Pake en Beppe, moeten op de bank gaan zitten, er wordt ons een prachtige tekening met paarden aangeboden. „Voor jullie samen”, zegt Teun. „Maar als jullie er ruzie om maken, neem ik hem mee naar huis.”

