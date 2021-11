Republikeinse politicus VS deelt tekenfilm waarin hij Democraat doodt met zwaard

„Zijn hier animefans aanwezig?”, twitterde de Amerikaanse Republikeinse parlementariër Paul Gosar zondagmiddag met zijn officiële account. In de video onder de tekst, een animefilmpje van anderhalve minuut, is Gosars gezicht geplakt op dat van een tekenfilmheld die zwaarden in de rug steekt van een andere figuur met het gezicht van Democratisch parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez. Zij overleeft het niet. Vervolgens gaat de Gosar-figuur ook president Joe Biden te lijf.

Zelf was Gosar erg blij met de video (hij prees de „eindeloze creativiteit” van zijn team) maar onder collega’s zorgt zijn actie voor ophef. Ocasio-Cortez noemde Gosar maandagavond, ook op Twitter, een „eng parlementslid waar ik mee werk” die een „fantasievideo heeft gedeeld waarin hij mij vermoordt”. Ze verwacht dat hij geen gevolgen van zijn actie zal ondervinden, omdat ze vindt dat de Republikeinse top het gedrag van partijleden vaker excuseert. Daarbij verwijst ze naar een incident in de zomer, waarbij haar Republikeinse collega Ted Yoho haar volgens krant The Hill een ‘fucking bitch’ noemde. Yoho werd niet berispt. „Er gebeurt nooit iets,” aldus Ocasio-Cortez.

Gosar, die sinds 2011 namens de staat Arizona in het Huis van Afgevaardigden zit, is een bondgenoot van oud-president Donald Trump. Hij spreekt zich uit tegen abortus, wapenwetten en migratie. Klimaatverandering noemt hij een „socialistisch agendapunt”. Daarmee spreekt hij veel standpunten van de Amerikaanse Democraten tegen. Hij is een van de afgevaardigden die volhouden dat er bij de verkiezingen van 2020 grootschalig gefraudeerd is, waardoor Trump kon verliezen van Biden.

Democratische collega’s van Cortez roepen de Republikeinse partij op om maatregelen tegen Gosar te ondernemen. Afgevaardigde Ted Lieu noemt het plaatsen van de video „ziek gedrag”, waarvoor een werknemer „door elke andere werkgever in de Verenigde Staten ontslagen zou worden”. Ilhan Omar, afgevaardigde namens de staat Minnesota, schrijft dat iemand die fantaseert over het vermoorden van collega’s „niet in het Huis van Afgevaardigden zou moeten zitten”.

Twitter heeft de video aangemerkt als „haatdragende inhoud”, maar het bedrijf vindt dat het „in het algemeen belang is” dat Twitteraars het bericht van Gosar kunnen blijven bekijken.