Poolse grens Wit-Rusland verhoogt druk op EU met grotere stroom migranten

Gaat het om weerloze vluchtelingen aan de oostgrens van de EU die als een pingpongbal door Wit-Russische en Poolse grenswachten heen en weer worden geslagen? Of doen de migranten dienst als stormram van de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko om de EU te breken? Na maanden waarin dagelijks groepjes mensen uit het Midden-Oosten en Afrika pogen de Poolse grens over te steken vanuit Wit-Rusland, verschenen maandag plotseling honderden, mogelijk duizenden mensen tegelijk op enkele plekken. De Poolse regering spreekt van „een gecoördineerde actie” en een „illegale invasie” waarbij drie- tot vierduizend migranten betrokken zouden zijn, ondersteund door geüniformeerde Wit-Russen.

Het is niet te verifiëren om hoeveel mensen het gaat. Evenmin of de verspreide beelden van personen die met stokken en metaalscharen trachten het prikkeldraad aan de grens te doorbreken en die dingen naar de Poolse grenswachten gooien, op maandag zijn gemaakt. Polen heeft het grensgebied afgesloten voor journalisten en hulpverleners. Aan de Wit-Russische kant is onafhankelijke verslaggeving helemaal onmogelijk.

Sinds de EU in mei de sancties tegen het regime van dictator Loekasjenko verzwaarde, worden op verschillende plekken in het Midden-Oosten migranten geworven met de belofte van een toekomst in Europa. Zij betalen duizenden euro’s voor visa en tickets naar Minsk en bereiken vervolgens de Poolse of Litouwse grens. Wie door de Poolse autoriteiten wordt gesnapt, wordt teruggebracht naar de grens, naar verluidt zelfs als mensen om asiel hebben gevraagd. Zulke pushbacks zijn volgens internationale verdragen verboden. Ook wil Polen een grensmuur bouwen. Zeker tien migranten zijn in het bosrijke gebied rond de vierhonderd kilometer lange grens al om het leven gekomen.

De Poolse autoriteiten zeiden maandag de situatie aan de grens met 12.000 militairen onder controle te hebben. Toch lijken migranten die de EU zo dicht genaderd zijn, zich niet gemakkelijk te laten tegenhouden: velen hebben Duitsland (en Nederland) al via de ‘Minsk-route’ bereikt.