Vierde termijn voor Ortega na omstreden verkiezingen Nicaragua

De Nicaraguaanse president Daniel Ortega heeft met gemak een vierde termijn verworven bij verkiezingen op zondag die door westerse landen zijn verworpen als een schijnvertoning. Dat is maandag gebleken uit de resultaten, melden internationale persbureaus.

Nadat bijna alle stemmen zijn geteld heeft Ortega’s Sandinistische alliantie volgens een voorlopige inventarisatie van de opperste kiesraad van Nicaragua ongeveer 76 procent van de stemmen behaald. De winnaar stond echter van tevoren vast, nadat de regering van Ortega zeven van de belangrijkste potentiële oppositiekandidaten opsloot, om een vierde termijn van vijf jaar zeker te stellen voor de president.

De Verenigde Staten hebben vrije en eerlijke verkiezingen geëist. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken waarschuwde maandag voor mogelijke sancties, in het bijzonder tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor „ondemocratische handelingen” in Nicaragua. De Europese Unie heeft in een verklaring gesteld dat de verkiezingen „legitimiteit misten”.

Lees ook: In Nicaragua laat de president corona al anderhalf jaar rondrazen. Hoe pakt dat uit?

Felicitaties

De 75-jarige Ortega en zijn vicepresident en echtgenote Rosario Murillo vierden de uitslag maandag op het Plein van de Revolutie in de hoofdstad Managua. Ze uitten daarbij felle kritiek op de VS en de EU. Volgens Murillo zijn felicitaties binnengekomen uit Rusland, Cuba, Venezuela en Bolivia.

De kiesraad rapporteerde een opkomst van 65 procent, een niveau dat zondag niet is waargenomen in rustige stemlokalen. Open Ballot Boxes, een oppositie-initiatief om de verkiezingen te volgen, meldde dat zijn meer dan 1.450 waarnemers in het land de gemiddelde opkomst hebben geraamd op ongeveer 18 procent. Verkiezingswaarnemers van de EU en de Organisatie van Amerikaanse Staten zijn door het bewind geweerd, en ook journalisten mochten het land niet in.