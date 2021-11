Nederlandse hotelketen citizenM haalt 1 miljard investeringsgeld op

De Nederlandse hotelketen citizenM heeft 1 miljard dollar (862 miljoen euro) aan nieuw investeringsgeld opgehaald. Dat zegt bestuursvoorzitter Klaas van Lookeren Campagne dinsdag in een interview met zakenblad Bloomberg. De hotelketen wil eerdere uitbreidingsplannen doorzetten nu de hotelsector opkrabbelt van de coronacrisis.

Meer dan de helft van het opgehaalde geld is bedoeld voor de uitbreiding van de hotelketen. De rest van het geld is bedoeld voor het afronden van lopende bouwprojecten en het opvangen van gemiste inkomsten door de coronacrisis. De in 2008 opgerichte hotelketen telt wereldwijd 23 locaties, daar komen eind dit jaar worden 24 nieuwe hotels bij. Tegen het einde van 2024 moeten nog eens veertig nieuwe hotels zijn geopend.

Het nieuwe investeringskapitaal is onder meer afkomstig van het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC. Dat fonds verwierf in 2019 een belang van 25 procent in de hotelketen. Ook pensioenfonds APG en KRC Capital van citizenM-oprichter Rattan Chadha steken geld in de investeringsplannen.

„Het was geen business as usual, maar de langetermijnstrategie met onze aandeelhouders is ongewijzigd”, aldus Van Lookeren Campagne tegen Bloomberg. „We zijn geduldig. We hebben in het verleden veel crises doorgemaakt.”