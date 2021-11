Nederland maakt werk van repatriëring vijf Syriëgangers na uitspraak rechtbank

Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat zich „maximaal inspannen” om vijf Syriëgangers te repatriëren naar Nederland. Dat schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit volgt op een tussenuitspraak van de rechter, die stelt dat vijf van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigers binnen een halfjaar gerepatrieerd moeten zijn om berecht te kunnen worden, of dat hier in ieder geval naar gestreefd wordt.

De vijf Syriëgangers hadden een verzoekschrift ingediend bij de Rotterdamse rechtbank om hun strafzaak te beëindigen. Een van de verdachten moet van de rechter binnen drie maanden gerepatrieerd zijn, voor de andere vier geldt een termijn van zes maanden. Ook een concrete toezegging van het ministerie dat Nederland streeft naar repatriëring, volstaat. Als deze niet zou komen, zouden de vijf verdachten ook in de toekomst niet meer kunnen worden vervolgd voor de misdrijven waarvan zij verdacht worden.

Of de vijf Syriëgangers binnen afzienbare tijd naar Nederland komen, is nog de vraag. Grapperhaus schrijft dat bij de repatriëring van de verdachten en hun kinderen „individuele omstandigheden” leidend zijn. Daarbij wordt onder andere het voorkomen van straffeloosheid afgezet tegen internationale betrekkingen, de nationale veiligheid en de veiligheid in het gebied waar zij momenteel verblijven. De Nederlandse Syriëgangers verblijven in vluchtelingenkamp Al-Hol in het Noordoosten van Syrië, waar het momenteel onrustig is.

Chadia B

Vorige week oordeelde de rechter in een andere zaak dat Nederland niet verplicht is om de verstandelijk beperkte Syriëganger Chadia B. nu of in de toekomst te repatriëren. In 2020 besloot de rechter in Den Haag al dat Nederland hiertoe niet verplicht was vanwege „schade aan internationale betrekkingen”, ondanks de „zeer zwaarwegende en uiterst schrijnende” situatie van B. Wel werd toen bepaald dat Nederland zich zou moeten inspannen voor repatriëring wanneer de situatie in Syrië zou verbeteren. De rechtbank ging hier in de nieuwe rechtszaak niet in mee.