Mogelijk toch meer gaswinning in Groningen dan afgesproken

Mogelijk moet de komende maanden toch meer gas worden gewonnen in Groningen dan afgesproken. Dat schrijft demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Oorzaak is de vertraging van de bouw van een stikstoffabriek in Zuidbroek met enkele maanden. Met die fabriek kan buitenlands gas worden omgezet in gas van ‘Groningen-kwaliteit’, dat geschikt is voor Nederlandse huishoudens en de industrie.

Aanvankelijk zou de stikstoffabriek in Zuidbroek per april 2022 klaar zijn voor gebruik. Maar door de coronamaatregelen is de bouw vertraagd en worden materialen later geleverd. De verwachting nu is dat de fabriek eind juni 2022 wordt opgeleverd, schrijft Blok.

Gasjaar

Voor het huidige gasjaar, dat loopt van oktober 2021 tot oktober 2022, is afgesproken dat er 3,9 miljard kubieke meter aardgas uit het Groningenveld gehaald mag worden. Hoeveel gas mogelijk extra wordt gewonnen, is nog onduidelijk. Volgens Blok is er „vermoedelijk een verhoging nodig”, waarover „op zo kort mogelijke termijn” duidelijkheid wordt verwacht.

Vanaf eind 2022 moet het Groningenveld op ‘waakvlamstand’ komen. Dan mag alleen nog gas gewonnen worden bij extreem koude winters. Blok schrijft dat hij zich „onverminderd blijft inspannen om het Groningenveld zo snel mogelijk volledig en definitief te sluiten”.

De provincie Groningen liet vorige maand nog weten dat de gaskraan in 2022 echt dicht moet. „Dat is een keiharde afspraak met het ministerie”, zei de Groningse gedeputeerde Tjeerd van Dekken (gaswinning, PvdA) tegen NRC. Als na 2022 toch een beroep wordt gedaan op extra gas uit Groningen, „sluiten we niet uit dat we in hoger beroep gaan bij de Raad van State”.

Stel dat de winter streng is, gaat het Groningse gasveld dan toch in 2022 dicht?