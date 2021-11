Volgens de premier van Polen begaat Wit-Rusland ‘de ergste schending van onze oostelijke grens in dertig jaar’

Een zuivere vergelijking is het niet, maar afgelopen weekend demonstreerden veel meer Polen tegen het rigide abortusverbod dan er op dit moment migranten aan de oostgrens staan te rammelen. Toch is de conservatief-nationalistische regering door dat laatste in opperste staat van paraatheid. Vijftienduizend militairen zijn naar het oerbos tussen Polen en Wit-Rusland gestuurd om de grenspolitie bij te staan. Met prikkeldraad, waterkanonnen, traangas en helikopters wordt gepoogd migranten buiten te houden. Er moet een stalen muur verrijzen. En na crisisberaad van het kabinet op maandag, volgde dinsdag een parlementair spoeddebat. Premier Mateusz sprak daarin van „een brute schending van onze oostelijke grens (...) de ergste in dertig jaar”.

Ondertussen spuwen meertalige sociale media assistenten van politici tweet na tweet met filmpjes van gewelddadige migranten, schietende Wit-Russen en grote woorden over de door dictator Alexander Loekasjenko „gecoördineerde invasie”. Deze ‘hybride oorlog’ – de in Warschau en Brussel gebezigde term voor de door Minsk gecreëerde migratiecrisis – is grotendeels een strijd om beeldvorming. Om die te bepalen, zijn journalisten en hulpverleners al sinds september uit het grensgebied verbannen.

Gelijktijdig slachtofferschap én daadkracht uitstralen is essentieel in Polen. Om buitenlandse bondgenoten te betrekken: dit is ook jullie buitengrens, beste vrienden van de EU en de NAVO. Maar vooral voor binnenlandse consumptie. De angstwekkende berichten dat er maandag plotseling drie- tot vierduizend migranten uit het Midden-Oosten en Afrika tegelijk aan de grens verschenen, gingen gepaard met de geruststelling dat de situatie „onder controle” zou zijn.

Het is ook een politiek geschenk

De staatsmensensmokkel van Loekasjenko is, naast levensgevaarlijk voor de in het Midden-Oosten geronselde migranten, een serieus probleem voor Polen. Maar, zonder iets af te doen aan de existentiële dreiging die sommigen erin zien, de escalatie deze week is ook een politiek geschenk. De oorlogsretoriek rond de migratiestroom overstemt ander slecht nieuws, brengt een rally ’round the flag’-effect teweeg en duwt de oppositie in een heel ingewikkelde positie.

Polen kampt met verschillende controverses die, op problematisch hoge inflatie na, allemaal te maken hebben met de gemaltraiteerde rechtsstaat. Er is een eerste slachtoffer bezweken aan de gevolgen van het bijna volledige abortusverbod dat vorig jaar via het gekaapte Constitutioneel Hof werd uitgevaardigd. De 30-jarige Izabela stierf aan bloedvergiftiging nadat artsen weigerden haar niet-levensvatbare foetus weg te halen, zo bewijzen haar sms’jes uit het ziekenhuis. In tientallen steden gingen afgelopen weekend duizenden mensen de straat op die haar zien als direct slachtoffer van ultrakatholiek regeringsbeleid. Weken eerder was een nog grotere massa op de been in protest tegen een beslissing van hetzelfde grondwettelijk hof dat het Europees recht deels ongeldig verklaarde.

Positie van Polen in de EU kan onhoudbaar worden

Over deze kwestie loopt ook het conflict binnen de Europese Unie hoog op. Bovendien ligt Polen met EU-partners in de clinch vanwege geïnstitutionaliseerde lbhti-discriminatie, het knevelen van rechters en een illegitiem uitgebreide bruinkoolmijn. Voor die laatste kwesties heeft de Europese Commissie Polen miljoenen boetes opgelegd en het geld dat was toegezegd uit het coronaherstelfonds wordt in Brussel opgehouden. Maar juist landen die wat betreft de rule of law uiterst kritisch zijn – Nederland voorop – willen dolgraag dat het land migranten buiten houdt die Polen alleen zien als doorreisland naar westelijker oorden.

Belangrijker nog is dat de binnenlandse steun voor regeringspartij PiS zeer gebaat is bij de migratiecrisis. Ze won in 2015 al verkiezingen met retoriek tegen migratie die zich toen ver van de eigen grenzen afspeelde. Haar harde opstelling in deze crisis met Russische vingerafdrukken blijkt populair.

Onenigheid bij oppositie

De grootste oppositiepartij Burgerplatform, sinds kort weer onder leiding van oud-EU-voorzitter Donald Tusk, weet zich veel minder goed raad met de crisis. Tusk zegt voorstander te zijn van stevige grensbewaking, maar wil ook een humanitaire behandeling van de mensen die er toch doorheen glippen. Binnen zijn partij bestaan onenigheid over waar de nadruk op moet liggen.

Voor verschillende PiS-politici en de staatsmedia is dat genoeg reden om oppositiepolitici als landverraders te bestempelen. „We hebben de massale aanvallen van illegale immigranten aan de Poolse grens aan de oppositie te danken”, tweette PiS-parlementariër Adam Andruszkiewicz. Volgens de controversiële opperrechter Krystyna Pawlowicz moet de oppositie „op de knieën”. Defensieminister Mariusz Blaszczak was subtieler: „De kiezers zullen ze beoordelen.”