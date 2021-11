Mammoet GE splitst zichzelf in drieën

Ook General Electric (beter bekend als GE) kan er niet meer aan ontkomen. Nadat de afgelopen jaren Philips zichzelf al opdeelde en Siemens veel divisies afsplitste, bleek dinsdagmiddag dat ook het Amerikaanse bedrijf zichzelf in stukken zal breken. Daarmee resteert steeds minder van deze industrieconcerns, die ooit als grootste ter wereld golden.

De drie beursgenoteerde bedrijven waarin GE uiteenvalt, zullen zich richten op luchtvaarttechnologie, gezondheidszorg en energie. Volgens topman Larry Culp was de stap onvermijdelijk. Door de splitsing kunnen de drie delen volgens hem beter presteren. Ze worden flexibeler, krijgen meer aandacht en kunnen specifieker kapitaal ophalen.

GE stoot zijn gezondheidszorgactiviteiten begin 2023 af. Een jaar later verzelfstandigt dan de energietak van het conglomeraat, waaronder de duurzame energie-, stroom- en digitale activiteiten vallen. Het resterende deel gaat zich daarna onder meer richten op straalmotoren voor vliegtuigen.

Afslanken

Met de splitsing geeft het management na jaren toe aan de roep van beleggers om in te grijpen bij het concern. Alleen afslanken is niet meer voldoende. In 2014 kende het bedrijf nog 300.000 werknemers, inmiddels minder dan 200.000. Vorig jaar had GE een omzet van 73 miljard euro.

Tot 2008 streed GE jaar in jaar uit met Microsoft om de titel van waardevolste bedrijf ter wereld. Onder topman Jack Welch, die het bedrijf twintig jaar leidde, kocht het een hele waaier aan activiteiten bij elkaar.

De financiële crisis van 2008 maakte duidelijk hoe kwetsbaar het concern was geworden. De belangrijkste winstmaker was GE Capital, naast de banken de grootste financiële dienstverlener van de VS.

De breed uitwaaierende activiteiten leverden veel geld op wanneer het goed ging met de economie, maar tijdens slechte jaren was de complexiteit juist een nadeel om efficiënt het bedrijf te leiden.

De winst en de aandelen van GE kelderden na de financiële crisis, en de schulden liepen flink op. Beleggers liepen weg. In 2014 verdween GE zelfs uit de Dow Jones-index.

Verschillende topmannen waren daarom al begonnen met de afslanking van GE. Eerder dit jaar verkocht het bedrijf de vliegtuigleasetak aan het Ierse AerCap voor 30 miljard dollar (26 miljard euro). Ook GE Capital maakt al jaren geen deel meer uit van GE. En in 2011 werd ook televisiezender NBC verkocht.

Nu volgt het definitieve einde van het conglomeraat, dat in 1892 is opgericht. Daarmee volgt GE dus het voorbeeld van Siemens en Philips. Philips maakt bijna alleen nog medische apparatuur, Siemens bracht de afgelopen jaren veel divisies naar de beurs. Binnenkort volgen de olie- en gasactiviteiten.

Dinsdag reageerden beleggers positief op het GE-besluit. De beurskoers steeg direct zo’n 10 procent.