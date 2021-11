Lokale afdeling DENK: Tweede Kamerfractie luistert af en chanteert

De Tweede Kamerfractie van DENK heeft lokale partijleden van de afdeling Den Haag afgeluisterd. Dat zegt het afdelingsbestuur van DENK Den Haag dinsdag in een openbare brief. Een bestuurslid zou vervolgens zijn gechanteerd. Het afdelingsbestuur onderneemt juridische stappen tegen de partijtop.

Een medewerker van de landelijke Kamerfractie zou eind september „meerdere gesprekken” hebben opgenomen tijdens een etentje met twee lokale bestuursleden. Fractievoorzitter Farid Azarkan beschikte de dag na het etentje over de opnames die hij vervolgens aan het landelijk bestuur liet horen, aldus het afdelingsbestuur. Een van de afgeluisterde bestuurders zou vervolgens zijn „gechanteerd om afstand te doen van zijn lijsttrekkerschap” voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Ook zouden „meerdere signalen” zijn binnengekomen van anderen die zijn gechanteerd om afstand te doen van hun kandidatuur.

Volgens de lokale afdeling beschikt de landelijke fractie over „professionele afluisterapparatuur”. Een ex-medewerker van de Tweede Kamerfractie zou dit aan de lokale bestuursleden hebben bevestigd. Die beklagen zich over het feit dat het landelijk bestuur weigert onafhankelijk onderzoek naar de kwestie in te stellen. Dat zou als klap op de vuurpijl de kandidatenlijst voor DENK Den Haag bekend willen maken zonder dat lokale leden deze conceptkandidatenlijst hebben goedgekeurd.

De bestuursleden willen het hier niet bij laten. Zij hebben laten weten juridische stappen te ondernemen tegen zowel „het heimelijk opnemen” als het omzeilen van lokale leden bij de bekendmaking van de kandidatenlijst. Een „betrokkene die geen partijlid is” doet aangifte bij de politie. Er wordt ook een klacht ingediend bij het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer.

