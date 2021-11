Litouwen kondigt noodtoestand af aan Wit-Russische grens

Het Litouwse parlement heeft dinsdag ingestemd met het uitroepen van de noodtoestand aan de grens met Wit-Rusland. Dat melden Litouwse media. Door het uitroepen van de noodtoestand mogen grensbewakers „mentale dwang” en „proportioneel geweld” gebruiken om migranten tegen te houden die vanuit Wit-Rusland de grens over proberen te steken.

De noodtoestand gaat in de nacht van dinsdag op woensdag in en zal in eerste instantie een maand duren. In die periode mag niemand zich binnen vijf kilometer van de Wit-Russische grens verplaatsen, tenzij de grenswacht hiervoor toestemming heeft gegeven. Grensbewakers wordt tevens toegestaan mobiele telefoons af te nemen van migranten. Verder zijn publieke samenkomsten langs de grens en in opvangkampen voor migranten verboden.

Eerder riepen Polen en Letland al de noodtoestand uit vanwege de situatie aan de grens. Door migranten binnen te halen en vervolgens de grens met EU-landen over te sturen, probeert de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko Europa dwars te zitten. Litouwen rept, in navolging van Europese diplomaten, van „hybride oorlogsvoering”. Aan de Wit-Russisch-Poolse grens bevinden zich momenteel honderden migranten in een uitzichtloze situatie, omdat Polen hen niet toelaat terwijl Wit-Rusland hen de grens probeert over te drijven.