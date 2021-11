Kind van mijn vader

Van jongs af aan is mijn moeder geobsedeerd met taal: volgens de overlevering verbeterde ze als kleuter al familieleden, en eenmaal volwassen werd ze maar docent Nederlands om toch nog iets constructiefs te doen met die correctiedwang. Generaties leerlingen onderwees ze het ‘kofschip’, thuis hing de Onze Taal-scheurkalender op iedere verdieping en lachte ze als we met het gezin naar Tien voor Taal keken deelnemers uit die niet wisten hoe je dwangstoornis spelde. Daarnaast was ze jarenlang ook nog eens het brein achter het Groot Oldenzaals Dictee, waardoor mijn broer en ik haar achter haar rug om de Great Dicteetor noemden. Dus toen ik op een mooie herfstmorgen werd gebeld met de vraag of ik dit jaar wilde deelnemen aan het Groot Dictee der Nederlandse Taal zei ik ja, maar natuurlijk wel op één voorwaarde.

Toen ik het mijn vader vertelde, lachte hij bijna zijn chemo eruit. Mijn moeder reageerde iets minder enthousiast.

„Hè, waarom heb je mij nou ook opgegeven, wat ontzettend flauw", zei ze, maar tegelijkertijd vonkten haar ogen al van fanatisme. De afgelopen weken bracht ze elk vrij uur door op de website van Onze Taal, dubbelcheckte de spelling van leenwoorden als chunky of antivaxer, en vatte daarnaast het Groene Boekje samen.

„Jij zou ook nog even wat dictees van tevoren moeten maken”, zei ze. „Het straalt slecht op mij af als mijn eigen kind straks driehonderd fout heeft.”

Ik antwoordde dat ik van plan was het hele dictee fonetisch op te schrijven, waarna ze twee dagen lang niet meer op mijn appjes reageerde. Zaterdag was het zover. Bloednerveus kwam ze binnen, met elke pas kromp ze centimeters van de stress en schuifelde nerveus langs diverse bekende Nederlanders.

„Ik ben zo onder de indruk”, stamelde ze.

„Vanwege wie?”, vroeg ik. „Frits Spits? Janne Schra? Hubert Bruls?”

„Nee man, doe normaal”, siste ze. „Daar zit ze, herken je haar niet?”

Ze wees me een dame aan die me niet bekend voorkwam.

„Dat”, fluisterde mijn moeder vol ontzag, „is de directeur van Genootschap Onze Taal. Niet staren!”

Opgelaten nam ze plaats aan haar tafeltje. Ik dacht even dat ze erin bleef, maar ze wist te ontspannen, en het dictee zelf viel reuze mee.

„Ik heb maar zeven fout”, jubelde ze na afloop. „Slechts vier meer dan de winnaar!”

Trots liet ik haar mijn uitslag zien: veertien.

„Tja”, zei ze zuinig, „je bent toch een kind van je vader.”

