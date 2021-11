Kabinet wil biedlogboek om verkoop huizen transparanter te maken

Het kabinet wil dat makelaars bij de verkoop van een huis een biedlogboek gaan bijhouden. Dat maakt het proces inzichtelijker voor alle deelnemende partijen, schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren (D66) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Ollongren kondigt de maatregelen aan omdat er „van een branchebrede aanpak van misstanden tot op heden helaas geen sprake is”.

In een biedlogboek worden de regels van het gekozen biedingsproces, de biedingen, de voorbehouden en het tijdstip van ontvangst van de biedingen vastgelegd. De makelaar stelt het logboek ter beschikking aan de verkoper van het huis, zodat diegene een overwogen keuze kan maken. Ook kandidaat-kopers kunnen een geanonimiseerde versie van het logboek opvragen om te controleren of het proces eerlijk is verlopen.

Een andere maatregel die Ollongren onderzoekt is de verplichting van de voorbehouden van financiering en een bouwkundige keuring als onderdeel van het koopcontract. Zo hebben kopers die bereid zijn meer risico te nemen, door bijvoorbeeld niet om een bouwkundige keuring te vragen, geen extra voordeel meer op kopers die zich zo’n risico niet kunnen veroorloven. Deze maatregel moet „concurrentievoordelen beperken”, schrijft Ollongren.

In eerste instantie wordt het biedlogboek geen plicht. Makelaars moeten zelf het initiatief nemen om ermee te gaan werken. Doen ze dat niet, gaat het kabinet dat afdwingen. Makelaarsbrancheorganisatie VBO is al begonnen met een proef onder tachtig aangesloten makelaars en kantoren.

