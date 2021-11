ING: bedrijven komen in de knel met jaarrekening door tekort aan accountants

De krapte op de arbeidsmarkt is ook voelbaar in de accountancy. De komende jaren is sprake van een groot tekort aan accountants, waardoor bedrijven moeilijker hun jaarrekeningen kunnen laten controleren. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van ING. Een kleine 40 procent van de accountantskantoren heeft te maken met grote personeelstekorten, dat is hoger dan ooit gemeten.

Volgens de bank is het tekort aan personeel structureel: relatief weinig studenten stromen door vanwege het „negatieve imago van de sector”. Verhalen over een hoge werkdruk maken het vak niet aantrekkelijk voor jongeren. Bovendien vertrekken veel ervaren accountants naar het bedrijfsleven.

Een andere oorzaak die ING noemt voor de krapte is de coronapandemie: om aanspraak te maken op de financiële steunregeling zoals de NOW hebben bedrijven een accountantsverklaring nodig. Daarnaast neemt het aantal bedrijven dat de jaarrekening moet laten controleren met 9 procent toe, terwijl het aantal accountantskantoren daalde.

Eerder constateerde ING al dat de tarieven van accountants dit jaar zullen stijgen, mede door strengere wet- en regelgeving, waardoor controles intensiever zijn. Ook de krapte op de arbeidsmarkt drijft de tarieven op. In de specialistische zakelijke dienstverlening – waar advocaten, consultants en accountants onder vallen – is al langer sprake van een groot aantal vacatures.