In Los Angeles is je woning een lucratieve filmset

Drie dagen lang nam een filmcrew van tachtig mensen het huis van de Amerikaanse familie Mayer over. Dat leverde ze zo’n 8.000 dollar (bijna 7.000 euro) op plus een vergoeding voor drie overnachtingen buitenshuis. Dat is bijna 35 procent meer dan twee jaar geleden: het verhuren van je huis als set voor film, reclame en televisie is een zeer lucratieve bijverdienste geworden in Los Angeles.

„Tijdens de pandemie hadden mensen natuurlijk liever geen filmcrew over de vloer, maar sinds deze zomer zijn we groter dan ooit”, vertelt Robert Johnson, oprichter van productionlocations.com, het agentschap waar onder andere de familie Mayer staat ingeschreven. Hij opereert al vijftien jaar in Hollywood en heeft 2.824 filmlocaties van private eigenaren in de aanbieding. Het assortiment varieert van eengezinswoningen tot landhuizen, ranches, warenhuizen, hotels en cafés. Johnson leverde locaties aan onder andere The Morning Show, Ballers, Twin Peaks en Blade Runner 2049.

Als je in Los Angeles een huis bewoont dat aansluit bij de visie van een regisseur of locatiemanager, betaalt een producent je daar zo’n vijf- tot tienduizend dollar per draaidag voor. Trek daar commissie voor het agentschap vanaf en zo levert een gezinshuis als dat van de familie Mayer per draaidag zo’n 4.000 dollar op, exclusief een op- en afbouwdag voor de helft van de prijs. In Bel Air kan de huur voor een opnamedag zelfs tot 25.000 dollar oplopen. „Ik heb dit jaar de hoogste dagprijzen uit mijn carrière gezien”, vertelt Johnson. Vóór de coronacrisis en de piek op de huizenmarkt rekenden producenten voor één externe locatie voor huur, vergunningen, parkeergelegenheid en op- en afbouw 15.000 tot 30.000 dollar. Dit jaar zag hij dat bij een reclame voor een groot merk dat bedrag al tot 200.000 dollar oplopen.

Filmopnames zijn een prima alternatief voor Airbnb. Je hoeft maar kort je huis uit en verdient veel meer

Opgelopen vraag

Dat heeft te maken met opgelopen vraag: Hollywood heeft na het verloren jaar 2020 een forse achterstand in te halen. Met filmstudio’s en backlots (een gebied achter of naast een filmstudio waar buitenscènes opgenomen worden en waar tijdelijke sets gebouwd kunnen worden) volgeboekt, draaien ze hun films, tv-shows en reclames dus maar in echte huizen. Dat valt samen met exploderende huizenprijzen in Los Angeles, waar een miljoen dollar het nieuwe normaal voor een huis is. Johnson: „Mensen kopen nu voor 1,5 miljoen dollar een huis dat twee jaar geleden 700.000 dollar waard was. Dan moeten ze vaak iets terugverdienen op hun investering. Filmopnames zijn dan een prima alternatief voor Airbnb. Je hoeft maar een paar dagen je huis uit en verdient veel meer.”

Hij krijgt soms zelfs telefoontjes van mensen die op het punt staan een huis te kopen. „Of we nog tips hebben voor verbouwingen zodat ze aantrekkelijker worden voor opnames, om het meest uit hun investering te halen”, vertelt hij.

Een filmset van Blade Runner 2049, met regisseur Denis Villeneuve en acteur Ryan Gosling, voor deze film werden woningen in Los Angeles gehuurd. Foto Stephen Vaughan / Warner Bros. /Courtesy Everett Collection

Vooral de middenklasse doet mee: mensen met genoeg vermogen voor een duur huis die óók extra inkomen kunnen gebruiken. Ook de buurt profiteert vaak mee, een deel van het locatiebudget wordt ingezet om iedereen tevreden te houden: betalen voor extra opslagruimte in de tuin van de buurman of voor gebruik van de oprit van de overbuurvrouw. Dat is nodig, weet de familie Mayer, die al drie jaar om de maand hun huis in de monumentale wijk Harvard Heights verhuurt. „Als de producent de rijkdom spreidt horen wij niets van de buren”, vertelt moeder Sasha (45) aan de keukentafel van haar jarentwintigwoning. „Ik denk zelfs dat we vanwege de verhuur zo’n goede relatie hebben met onze buurvrouw.”

„Toch is het wel een inbreuk op je persoonlijke leefruimte”, vult haar man Mike Mayer (49) aan. „Als je de deur achter je dicht trekt, weet je dat er straks tachtig mensen met honderden kilo’s aan zware apparatuur door je huis banjeren.” Daarom is er standaard iemand van het locatie-agentschap aanwezig om eventuele schade op te nemen. De crew doet zijn best geen fotolijsten om te stoten en zet alles af met kartonnen platen. Vervanging, reparatie en schadevergoeding komt namelijk op hun conto.

„Ik ben altijd weer verbaasd als we na opnames thuiskomen”, zegt Sasha. „Vooral als ze in de kinderslaapkamers hebben gefilmd. Daar staat zoveel speelgoed en spulletjes en toch lijkt het ook daar alsof er weer niks gebeurd is.” Komt hun huis dan enkele maanden later op tv – recent in reclames van Wallmart, Kinder Surprise en Home Depot – dan appt Sasha altijd een berichtje naar haar familie. „Kijk eens hoe beroemd ons huis nu weer is.”