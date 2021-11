Imposante serie ‘Dopesick’ maakt de Amerikaanse opiatencrisis behapbaar

Hoe maak je van de opiatencrisis in de Verenigde Staten een behapbare dramaserie? Een verwoestende crisis met al bijna een half miljoen dodelijk slachtoffers, waar voorlopig ook geen einde aan gaat komen. Voor die uitdaging stond schrijver en showrunner Danny Strong toen hij begon te werken aan een project dat uiteindelijk Dopesick zou worden, een groots opgezette productie waarin het echte verhaal wordt vertelt op allerlei niveaus en in meerder tijdsperioden.

De grote spil in het drama is de familie Sackler. De kijker krijgt te zien hoe hun bedrijf Purdue Pharma de pijnstiller OxyContin in de jaren negentig via zeer agressieve en dubieuze tactieken in de markt zet en daarna weigert om verantwoording te nemen voor de verslavingsepidemie die volgt. OxyContin is sterker dan morfine, maar dat wilde het bedrijf niet communiceren, net als het feit dat gebruikers verslaafd kunnen raken aan de werkzame stof oxycodon in de pillen. Toen de pillen niet effectief genoeg bleken, werd er bij artsen gepusht om de doseringen te verhogen.

Schokkend

De serie gaat onder meer over Purdue-topman Richard Sackler, die alleen lijkt te geven om groei en winst. „Als je begint met onderzoek naar de Sacklers en hun bedrijf kun je eerst niet geloven wat je leest, omdat het zo schokkend is”, zegt Strong via een videoverbinding. Samen met acteurs Will Poulter en Kaitlyn Dever praat hij met een groepje journalisten over het maken van de serie. „Ze hebben miljarden verdiend dankzij leugens, bedrog en pijn.” Naast Richard Sackler volgt Dopesick een agent van de antinarcoticabrigade DEA, twee federale aanklagers die onderzoek doen naar Purdue en de inwoners van een mijnwerkersplaatsje in de staat Virginia.

„Ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt met deze aanpak”, geeft Strong toe. Toch vond hij dat het niet anders kon om de volledige schaal van de crisis te tonen. „Het was dus erg ingewikkeld, maar toen ik alles eenmaal had uitgevogeld, ging het verder wel soepel.” Belangrijke hulp kreeg Strong van journalist Beth Macy. Niet alleen vormde haar boek Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America de basis voor de serie, ze werd ook onderdeel van het schrijversteam. Strong was al bezig met een script over de opiatencrisis toen hij gekoppeld werd aan Macy. „Zij is een geweldige verslaggever. Tijdens de productie gingen we ook verder met het onderzoek. We bleven samen interviews doen met betrokkenen. Het was geweldig om te zien hoe zij dat als journalist aanpakt.”

Door verschillende boeken, artikelen en reportages is de opiatencrisis niet langer onderbelicht. Zo wordt de situatie onder meer beschreven in het veelgeprezen boek Het Pijnstillerimperium van Patrick Radden Keefe en getoond in de documentaire The Crime of the Century van Alex Gibney.

Maar een serie is weer iets anders dan een journalistieke productie. Om het menselijke drama te tonen en de gevolgen invoelbaar te maken, is gekozen voor de toevoeging van een fictieve verhaallijn in het mijnwerkersplaatsje. Hierin speelt Michael Keaton de huisarts Samuel Finnix, iemand die eind jaren negentig ziet wat voor vernietigende impact OxyContin heeft op de gemeenschap. Aan het begin van de serie denkt Finnix ook dat de pijnstiller erg nuttig is. Hij laat zich overtuigen door een verkoopmedewerker van Purdue, gespeeld door Will Poulter. Dankzij gladde praatjes, valse beloftes en cadeautjes weet hij de arts in eerste instantie te overtuigen om veel ‘Oxy’ voor te schrijven aan zijn patiënten.

Geloofwaardig acteerwerk

Poulter vindt het belangrijk dat mensen weten dat de opiatencrisis mede op deze manier is ontstaan. „En ik hoop dat mensen anders gaan kijken naar verslaafden”, vertelt hij. „Zij zijn weggezet als slechteriken die deze crisis zelf hebben veroorzaakt. Dat is niet zo, de Sacklers en Purdue zijn verantwoordelijk.” Richard Sackler gaf in een e-mail uit 2001 de gebruikers van zijn pijnstillers de schuld van de verslavingsepidemie.

Poulter is zich wel bewust van de beperkingen van zijn rol, een serie alleen gaat niet alles veranderen. „Activisten doen het echte werk. Maar ik probeer te doen wat ik kan door met ze samen te werken.”

In een serie vol grote acteurs is het Kaitlyn Dever die de meest indrukwekkende acteerprestatie levert. Zij speelt de jonge mijnwerker Betsy Mallum, een van de patiënten van dokter Finnix wiens leven wordt vernietigd door een pijnstillerverslaving. Na een ongeluk in de mijn krijgt zij OxyContin voorgeschreven. Eerst lijken de pillen te helpen, maar al snel gaat het mis. Betsy worstelt ook nog eens met haar seksualiteit: ze is lesbisch, maar kan op weinig steun rekenen in de conservatieve omgeving waar ze woont.

In het script wordt het melodrama hier iets te veel aangezet, maar Dever zorgt via haar geloofwaardige acteerwerk toch dat het werkt. „Betsy is een fictief personage, maar ze staat voor een grote groep mensen die slachtoffer zijn geworden van OxyContin”, legt ze uit. „Ik leerde dat deze opiaten je echt een andere mens kunnen maken en dat wilde ik goed overbrengen.”

Dever maakte eerder al indruk in de Netflix-serie Unbelievable, waarin ze een slachtoffer van een verkrachting speelde. „Het was heel bijzonder om de impact van een serie als Unbelievable mee te maken. Ik kon zien wat het met mensen deed. Dat maatschappelijke aspect spreekt me ook in Dopesick aan.”

Betsy Mallum (Kaitlyn Dever) en haar huisarts Samuel Finnix (Michael Keaton). Antony Platt/Hulu

Als Betsy het onschuldige en menselijk gezicht van de crisis is, dan is Richard Sackler de verpersoonlijking van het kwaad. Michael Stuhlbarg zet hem neer als een excentrieke schurk zonder geweten. Soms lijkt hij zelfs meer een stripfiguur dan een mens. Volgens Strong is hij een van de weinige publieke figuren waar het gepolariseerde Amerika het over eens kan zijn. „Iedereen haat hem. Mensen die hem kennen, haten hem nog meer. Ik heb niemand gevonden die iets aardigs over hem kon zeggen.”

Sacklers motieven vinden, was dan ook een grote uitdaging. „Ik heb een rollenspel gedaan waarin ik hem zelf speelde. Zo kon ik zo veel mogelijk in zijn hoofd komen. Of dat helemaal gelukt is, weet ik niet, want praten met Richard zat er niet in.” Van hem hoorde Strong alleen via zijn advocaat. Die stuurde veel brieven, maar de kans dat er een rechtszaak komt, zal niet erg groot zijn. De daden van Sackler en zijn bedrijf zijn namelijk al lang bewezen.