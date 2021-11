‘Glasgow-akkoord’ raakt offshore niet

Het is nog onduidelijk hoe groot de gevolgen voor de Nederlandse offshoresector zullen zijn van het kabinetsbesluit om vanaf eind volgend jaar te stoppen met de overheidssteun voor fossiele energieprojecten in het buitenland. Het maandag aangekondigde besluit betekent dat de staat niet langer garant zal staan voor kredietverzekeringen in de olie- en gassector, die bedrijven alleen bij verzekeraar Atradius kunnen afsluiten.

Hoewel het besluit logischerwijs niet alleen Shell maar ook de sector eromheen zal treffen, zegt van de grote offshorebedrijven in Nederland (die werk verrichten op zee voor de gas- en oliesector) vooralsnog slechts een enkeling nog gebruik te maken van de mogelijkheid om projecten te financieren via kredietverzekeraar Atradius. Dat blijkt uit een rondgang van NRC.

Zo heeft bijvoorbeeld SBM Offshore, dat installaties maakt voor de productie en opslag van olie en gas, al sinds 2015 niet gebruikgemaakt van een kredietverzekering via Atradius. Ook bij bodemonderzoeker Fugro is de impact van het besluit „minimaal”, zo stelt een woordvoerder. Fugro heeft volgens de woordvoerder „al jaren” geen klussen gehad waarbij Atradius de lening verzekerde. Datzelfde geldt voor baggeraar Boskalis.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66, Financiën) schreef maandag in een Kamerbrief dat het besluit om het verdrag van Glasgow toch te tekenen in het bijzonder de exportkredietverzekering zal treffen.

Eind 2020 stond de Nederlandse staat voor 4,9 miljard euro garant voor leningen voor (toeleveranciers van) de olie- en gassector. Ongeveer twee derde daarvan zijn projecten rond het ontginnen van olie- en gasvelden, die niet meer gedekt zouden worden.

Compensatie

Een van de bedrijven die hierdoor wel wordt geraakt, is maritiem dienstverlener Van Oord. Dit bedrijf financiert projecten met een kredietverzekering via Atradius. Het bedrijf gaat verder niet in op vragen van NRC, omdat het eerst wil overleggen met de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken om „de gevolgen en compensatie in beeld te brengen”, aldus een woordvoerder. Een recente klus van Van Oord dat was gefinancierd met een exportkredietverzekering van Atradius was bijvoorbeeld een bouwproject in Angola.

Bedrijven houden echter al langer rekening met de afschaling van de garantiestelling. Voor projecten gerelateerd aan kolen en ‘fracking’ (een methode om gas te winnen) is het afsluiten van een exportkredietverzekering met garantiestelling van de staat al langer niet meer mogelijk. Bovendien kunnen de bedrijven voor een verzekering ook uitwijken naar het buitenland, soms worden klussen helemaal niet verzekerd.