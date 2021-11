Hoe moet de Europese Unie omgaan met de hybride oorlogsvoering van de Wit-Russische president Loekasjenko?

Al sinds halverwege dit jaar ziet de Europese Unie zich geconfronteerd met een brutaal en nieuw type uitdaging, een vorm van hybride oorlogsvoering waarin migranten als wapen worden ingezet. En eigenlijk weet de EU zich met de nieuwe situatie niet goed raad. Vanaf het ‘front’ komen steeds weer alarmerende berichten. Deze week waren het beelden van colonnes vluchtelingen die de aandacht trokken. Eerder schrok de EU op omdat aan de Poolse grens migranten waren omgekomen - inmiddels zouden er tien doden zijn gevallen.

Op deze foto zijn migranten te zien aan de Wit-Russische kant van de grens, die naar de EU hopen te komen. Aan de andere kant van de afscheiding staan Poolse militairen. Het is lastig vast te stellen wat er exact gebeurt aan de grens. Het is onmogelijk een onafhankelijke fotograaf te sturen naar het grensgebied; het beeld dat via de persbureaus binnenkomt is afkomstig van Belta, een Wit-Russisch persbureau, van het Russische persbureau Sputnik en van de Poolse defensie. Via ooggetuigenissen weten we echter dat de situatie aan de grens zoals die hier is te zien, klopt. Dat is de reden dat NRC deze foto toch toont.

Polen heeft aan de grens de noodtoestand afgekondigd, Litouwen zou in de nacht van dinsdag op woensdag het Poolse voorbeeld volgen. Inmiddels heeft Polen 12.000 militairen aan de grens samengetrokken, waarmee het conflict ook de trekken krijgt van een conventioneel grensconflict. Er waren al schimmige gewapende schermutselingen die direct de aandacht trokken van de NAVO. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, belde dinsdag met de Poolse president Duda om solidariteit te betuigen.

Pionnen

Aan de grens tussen Wit-Rusland en de EU zouden zich nu 2.000 migranten bevinden die naar Europa willen. Ze zijn daar terechtgekomen doordat Wit-Rusland ze inzet als pionnen in een machtsstrijd met de EU. Minsk lokt migranten uit Afrika en het Midden-Oosten en zet ze bij de EU op de stoep – tegen betaling. Wit-Rusland heeft de rol van mensensmokkelaars in de migratieroutes overgenomen.

President Loekasjenko wil de EU zo terugpakken voor sancties die Brussel uitvaardigde omdat Minsk een Europees vliegtuig had gekaapt om een Wit-Russische oppositieleider te kunnen arresteren. De verhoudingen waren ook voor de kaping al slecht omdat de EU de uitslag van de presidentsverkiezingen niet erkende omdat ze niet democratisch waren. Polen en Litouwen steunen bovendien uitdrukkelijk de Wit-Russische oppositie.

De EU-lidstaten aan de EU-buitengrens zien de migranten niet als echte vluchtelingen en willen ze eigenlijk niet binnenlaten. Sinds de zomer zouden, afgaande op EU-cijfers, 7.935 migranten vanuit Wit-Rusland de EU zijn binnengekomen: 4.216 in Litouwen, 414 in Letland en 3.305 in Polen. De migranten proberen van daaruit door te reizen.

Nieuwe sancties

De EU heeft een aantal strategieën geprobeerd om greep op de situatie te krijgen. Er wordt gewerkt aan nieuwe sancties tegen leden van de Loekasjenko-clan. Dat zou later deze week rond kunnen komen. Op de vraag of sancties wel werken zei een woordvoerder van de Commissie: „Ja we zien juist dat ze werken, omdat we zien dat Loekasjenko zich als een gangster-regime begint te gedragen.”

De migranten worden vaak naar Minsk gevlogen met toestellen die de Wit-Russische luchtvaarmaatschappij Belavia leased. Brussel wil via sancties ook Belavia treffen evenals bedrijven die aan Belavia toestellen verhuren. Daarnaast heeft de EU langs diplomatieke weg geprobeerd landen van herkomst of doorreis te bewegen Loekasjenko tegen te werken. Turkije werd gevraagd het aantal vluchten van Istanbul naar Minsk te verlagen. Ook zijn gesprekken gevoerd met Irak. De Commissie onderzoekt ook vluchten vanuit Marokko, Syrië, Libië, Azerbeidzjan en Qatar.

Gelet op de aantallen migranten is de nieuwe migratiecrisis niet te vergelijken met de crisis van 2015 toen honderdduizenden op pad gingen. Toch heeft de nieuwe crisis invloed op het politieke gesprek in Brussel.

Grens

Grensbewaking is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van lidstaten aan de EU-buitengrens die daarbij geassisteerd kunnen worden door de Europese grenswacht Frontex. De Commissie heeft Polen herhaaldelijk steun aangeboden om de situatie aan de grens in goede banen te leiden.

Twaalf landen vroegen de EU vorige maand in een brief om met Europees geld een muur te bouwen aan de EU-buitengrens. Nog niet zo lang geleden werd de Amerikaanse president Donald Trump in Europa gehekeld voor zijn muur aan de grens met Mexico en kreeg de Hongaarse premier Viktor Orbán felle kritiek op zijn grenshek. De kans dat de EU echt een ‘muur’ gaat financieren lijkt nog niet groot. De Commissie is faliekant tegen, zoals ze dat ook in 2015 was.

Of het debat verder opschuift richting het bouwen van fysieke barrières met EU-geld is afwachten. In woorden staat de EU in elk geval vierkant achter de grensstaten. EU-Raadsvoorzitter Charles Michel dinsdag in Berlijn: „De Poolse en Baltische grenzen zijn de grenzen van de Europese Unie: één voor allen, allen voor één.”

Met medewerking van Clara van de Wiel.

