EU moet Poolse regering isoleren én EU-burgers koesteren

Polen is een grote EU-lidstaat. Een betoog van de Poolse minister-president Mateusz Morawiecki (Polen is en blijft lid van de EU, 4/11) moeten we dus serieus nemen. Zoals ook Christina Eckes (Juist de Poolse aanval op de rechtsstaat verzwakt de EU, 5/11) stelt, staat dat echter vol halve waarheden. De ontstane crisis over de Poolse en Europese rechtsstaat is echter niet alleen juridisch van aard, maar voornamelijk politiek. Onmiddellijke actie langs die band is vereist.

John Morijn is bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De Poolse regering is in Europees isolement geraakt omdat de duimschroeven terecht worden aangedraaid. Geld uit het Europese coronaherstelfonds wordt geblokkeerd vanwege problemen met de rechterlijke onafhankelijkheid. Polen vecht ook regulier aangenomen Europese wetgeving aan die uitbetaling van EU-fondsen koppelt aan rechtsstatelijke eisen. Recentelijk kwam daar een ‘uitspraak’ van het Poolse Constitutionele Tribunaal over de (door)werking van Europees recht in de Poolse rechtsorde overheen.

Morawiecki verwerpt geïrriteerd alle kritiek. In Polen is, zo stelt hij, een hoge rechter, net als hoge rechters in andere lidstaten, een „dialoog” begonnen met de EU. Benadrukken van het belang van toepassing van Europese wetgeving gaat voorbij aan het feit dat uiteindelijk „de lánden de ‘baas over de verdragen’” zijn. Dit is echter een rookgordijn.

Selectief vergeetachtig

Allereerst: de Poolse situatie is uniek zorgelijk. Samen met Hongarije staat het in de top drie van meest democratisch afglijdende landen. Ter wereld! Belangrijkste reden is juist het systematisch ondermijnen van rechterlijke onafhankelijkheid. Precies daarom royeerde de (onafhankelijke) Europese koepelorganisatie van Raden voor de Rechtspraak eind oktober de Poolse Raad voor de Rechtspraak, een treurig unicum.

Ten tweede: de nadruk die Morawiecki legt op alleen lidstaten als bron van democratische legitimiteit van besluitvorming is incompleet. EU-burgers, waaronder die uit Polen, worden binnen de Unie rechtstreeks vertegenwoordigd door het Europees Parlement, zo staat het in Artikel 10 van het EU-verdrag. Democratie is in Europa meerlagig. Deze selectieve vergeetachtigheid verraadt de agenda van de Poolse regering: de EU van binnenuit veranderen. Dat kan, maar alleen openlijk, en via de lopende Conferentie over de Toekomst van de Unie. Besluitvorming gaat bij unanimiteit, dus dat zal geen enkele kans van slagen hebben.

De werkelijke boodschap van de Poolse regeringsleider is een open dreigement: als ‘jullie’ ons aan afspraken houden, en ons geen geld meer geven, zorgen ‘wij’ met ons stemrecht dat we alle Europese unanimiteitsbesluitvorming platleggen, en alle overige besluitvorming – milieubeleid, migratiebeleid – in woord en daad ernstig bemoeilijken. Jullie kunnen ons er namelijk niet uitzetten. Dat is naakte machtspolitiek. De timing van het opinieartikel van Morawiecki kan een teken zijn dat praten via de portemonnee werkt. Het is waarschijnlijker dat Warschau van zijn kant probeert de druk te verhogen.

Steun aan Poolse burgers

Onlangs stond ik tussen tienduizenden Polen op een Warschaus plein. Zij protesteerden – boven het kabaal uit van een luidruchtige, door de regering gesubsidieerde tegendemonstratie – vóór Europa. Zij vertegenwoordigden een meerderheid van Polen die in de EU willen blijven. Een paar kilometer verderop werd het gebouw van het Constitutioneel Tribunaal, waar vroeger nog een rechter huisde, omringd door dranghekken en bewaakt door politie. Media die beelden wilden maken werden lastiggevallen. Dát zijn de pijnlijke feiten waar besluitvorming op moet worden gebaseerd.

Nederland moet zich ervoor in blijven zetten dat EU-instellingen krachtig optreden richting lidstaten, hoe groot of klein ook, die de EU van binnenuit willen veranderen met onrechtsstatelijke acties verhuld in onwaarachtige verhalen. Nederland heeft namelijk enorm (geo)politiek, economisch, veiligheids-, en rechtsstatelijk (eigen)belang bij eenduidig opereren van de EU als samenwerkingsverband. Daarnaast is juist duidelijkheid een grote steun voor Poolse EU-burgers die tegen hun regering demonstreren. De resulterende confrontatie binnen de EU zal op de korte termijn ongetwijfeld tot meer chaos leiden. Maar de EU kan alleen stabiel blijven op de lange termijn als basiswaarden nú worden afgedwongen.