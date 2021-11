Elke jongere een woning, anders wordt het te intiem

Het leek zo mooi: een studio in het zuiden van Stockholm helemaal voor zichzelf, voor maar 5.000 Zweedse kroon (zo’n 500 euro) per maand. Het was een klein appartement, verouderd ook, en de huur moest contant betaald worden. „Al mijn vrienden zeiden dat dit niet normaal was in het cashloze Zweden”, zegt de boomlange William Zetterstrom-Sharp (26), gekleed in een iets te korte Levi’s spijkerbroek en een zwarte trui. „Maar ik was zo blij dat ik een plek voor mezelf kon krijgen, dat ik die rode vlag negeerde.”

Eind 2020 trok Zetterstrom-Sharp, een supermarktmedewerker met een Zweedse moeder en een Britse vader, in het appartementje. Een contract had hij niet ondertekend – dat zou nog wel komen, zei huisbaas Christian. Achteraf bezien ook een rode vlag.

Na een paar weken werd Zetterstrom-Sharp op een nacht wakker van gebonk op de voordeur. „Door het sleutelgat zag ik een man met een fluorescerende jas en een klembord.” Een deurwaarder. „Ik belde Christian, die me vertelde dat hij schulden had en zei dat ik nooit de deur open mocht doen als ik niemand verwachtte.” Daarna stond er om de week een deurwaarder in het portaal, en op een nacht ook politieagenten. Zijn 55 inch-televisie bracht Zetterstrom-Sharp voor de zekerheid naar een vriend.

„Ik werd steeds banger dat ze het huis zouden binnenvallen of dat Christian met zijn reservesleutel zou binnenkomen als ik er niet was”, vertelt Zetterstrom-Sharp. Hij zit licht gebogen op één van de drie stoelen in de sober ingerichte woonkamer van zijn huidige appartementje. Zijn handen trillen licht als hij zijn glas naar zijn mond brengt. De huisbaas begon zich ook steeds vreemder te gedragen: hij veranderde om de paar weken van telefoonnummer en belde Zetterstrom-Sharp op om te klagen over zijn problemen met zijn ex.

„Na tweeënhalve maand had ik zoveel stress dat ik besloot te vertrekken.” Hij verhuisde zijn spullen naar zijn vriendin, gooide de sleutel door de brievenbus, appte Christian dat hij vertrokken was en blokkeerde zijn nummer. Een maand later ontving hij van een onbekend nummer een filmpje van een man die in elkaar geslagen wordt, met op de achtergrond het liedje Smack My Bitch Up. „Het kan niet anders dan dat dat een dreigement van Christian was.”

Negen woningen

Het is slechts één van Zetterstrom-Sharps slechte ervaringen op de Stockholmse woningmarkt. Sinds hij in 2017 van Oxford naar de Zweedse hoofdstad verhuisde, woonde hij op negen adressen. Hij woonde onder meer samen met een werkloze Senegalees die de hele dag blowde en Williams eten opat, met een 55-jarige Italiaanse kok die te veel dronk en zijn vriendin probeerde te versieren en in een kamer van acht vierkante meter voor een huur van 7.500 kroon (zo'n 750 euro). Ook werd hij een keer uitgezet omdat zijn huisbaas de zaakjes juridisch niet op orde had, vertelt hij. Af en toe onderbreekt hij zijn verhaal om zijn glas bij te vullen of wat snus (Zweedse pruimtabak) uit de koelkast te halen en onder zijn bovenlip te schuiven. Huizen met leeftijdsgenoten waren niet te vinden – Zweden prefereren alleen wonen – eisen stellen aan locatie, prijs of contract was onmogelijk.

William Zetterstrom-Sharp is niet de enige. Iedere jonge inwoner van Stockholm lijkt een dergelijk verhaal te hebben. Zo vertelt de 31-jarige Italiaanse horecamedewerkster Silvija Simic eens met een zieke, oudere man te hebben gewoond die haar gebruikte als mantelzorger. Een onlangs afgestudeerde dermatoloog kan haar ouderlijk huis niet verlaten omdat ze geen woning kan vinden. En scholieren Saga Öhlin en Tiara Tjälldén (beiden 17) hebben de hoop op een eigen woning allang opgegeven, vertellen ze aan het einde van een herfstige dag op straat in de hippe wijk Södermalm. Allebei dragen ze een pufferjacket tegen de kou; hun make-up is gestyled als voor een avondje uit.

„Mijn ouders konden toen zij jong waren zelfs in deze wijk met gemak een woning krijgen”, zegt Öhlin, gebarend naar de straten met kasseien, statige huizen en modieus geklede Zweden. „Maar jonge mensen hebben nu al geluk als ze buiten de stad iets kunnen vinden”, maakt Tjälldén de zin van haar vriendin af.

Beiden gaan als ze klaar zijn met school eerst een tussenjaar nemen – reizen en werken. En daarna? „Wat ik ga studeren weet ik nog niet, maar ik zal waarschijnlijk bij mijn ouders moeten blijven wonen.” Net als samenwonen is dat erg on-Zweeds: de meeste Zweden gaan op hun achttiende of negentiende het huis uit; een stuk jonger dan het EU-gemiddelde van 26 jaar.

Woningtekort

De huurmarkt in Stockholm, en in mindere mate in andere Zweedse steden, zit muurvast. Zo’n 40 procent van de Stockholmse markt bestaat uit sociale huurwoningen, maar vanwege een nijpend tekort is de wachttijd daarvoor gemiddeld negen jaar. Inschrijven voor zo’n ‘eerstehandscontract’ kan pas vanaf het achttiende levensjaar, waardoor deze woningen praktisch onbereikbaar zijn voor jonge huurders. Behalve als zij een groot familiekapitaal hebben en een huis kunnen kopen, zijn ze daarom aangewezen op de niet-gereguleerde ‘tweedehandsmarkt’ waarop huiseigenaren en eerstehandshuurders hun woningen – vaak tijdelijk en voor enorme bedragen – onderverhuren.

Volgens Dina Oetterli, voorzitter van de huisvestingsorganisatie Jagvillhabostad is de kern van het probleem de onwil van de lokale en nationale overheden om meer te bouwen. „Politici besteden hun aandacht aan huiseigenaren omdat zij nu hun belangrijkste kiezers zijn. Dus regelen ze allerlei subsidies en regelingen voor bijvoorbeeld verbouwingen, maar gaat er nauwelijks geld naar de bouwsector.” Die zou daardoor niet gemotiveerd worden om meer betaalbare woningen te bouwen – volgens Oetterli de enige echte oplossing voor het probleem.

„Eerder investeerde de regering veel in goedkopere woningen; in de jaren tachtig hadden we daardoor zelfs te veel huizen. In de jaren negentig stopte ze daarmee en sindsdien is de woningcrisis langzaam steeds groter geworden”, legt Oetterli uit. De 27-jarige Stockholmse heeft ook persoonlijke ervaring met het probleem: sinds ze uit huis ging, woonde ze in negen verschillende appartementen en moest ze meermaals terugkeren naar haar ouderlijk huis.

Privacy

Het gebrek aan een ‘samenwooncultuur’ in het individualistische Zweden versterkt het probleem. Waar het in andere westerse landen niet ongewoon is dat jonge stedelingen met vrienden of kennissen in studentenwoningen of appartementen wonen, leven Zweden het liefst alleen. Het land heeft het hoogste aantal eenpersoonshuishoudens van Europa: in de hele EU leven er gemiddeld 2,3 personen in een huishouden, in Zweden zijn dat er 1,5. Daardoor zijn er meer woningen nodig.

Het individualisme zit diep in de Zweedse samenleving, waar op het platteland de zonen en dochters al eeuwenlang als tiener al het ouderlijk huis verlieten om op andere boerderijen te werken, aldus demograaf Gunnar Andersson tegen de BBC. Omdat de regering decennialang fors investeerde in goedkope huurwoningen, bleef het voor jongeren lang mogelijk om op zichzelf te gaan wonen, waardoor deze „cultuur van individualisme” is blijven bestaan. Andersson: „In andere delen van Europa wordt het niet als problematisch beschouwd om afhankelijk te zijn van je familie. Als je je in Zuid-Europa daarvan afkeert, zou het zelfs zijn alsof je je familie afwijst. Maar in Zweden is het doel om een onafhankelijk individu te creëren. Men vindt dat er iets mis is als het kind thuis blijft.” Woonbondvoorzitter Oetterli stelt dat Zweden bovendien meer behoefte hebben aan privacy: „Een thuis delen? Dat vinden wij erg intiem.”

Volgens de zeventienjarige Saga Öhlin en Tiara Tjälldén is op dat vlak mogelijk enige verandering gaande. „Als ik met vrienden zou gaan samenwonen, zou dat nog steeds ongebruikelijk zijn maar ik denk niet dat mensen het echt zouden afkeuren”, zegt Tjälldén. Öhlin kniktinstemmend: in deze markt zou men de keuze wel begrijpen. Beiden zeggen dat ook te overwegen als het betekent dat ze hun ouderlijk huis dan wél kunnen verlaten. Öhlin, voorzichtig: „Ik denk dat ik wel zou kunnen samenwonen.”

Kopen

Uitwijken naar een koophuis is voor weinig jonge Zweden een optie. De huizenprijzen liggen hoog (in Stockholm kost een vierkante meter gemiddeld 7.600 euro, meer dan in Amsterdam) en hoewel banken gemakkelijk flinke leningen verstrekken, moet de koper 15 procent uit eigen zak betalen. Oetterli: „Je hebt dus niet alleen een goede baan nodig voor een hypotheek, maar ook een enorme zak geld, wat je meteen kunt uitgeven. Veel jongeren kunnen dus op beide markten niet terecht. Maar ook voor oudere mensen met een lager inkomen, voor buitenlanders die net nieuw zijn in Zweden en vluchtelingen werkt het systeem niet.”

Om deze groepen te helpen, pleit Jagvillhabostad voor het verlagen van het percentage dat bij het aanschaffen van een nieuw huis uit eigen zak moet worden betaald: van 15 procent naar 5 procent. „In Zweden zijn we zo trots op het idee dat iedereen hier kan worden wat hij wil. Daarom hebben we gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs. Maar als het om wonen gaat, maakt het ineens uit in welk gezin je bent geboren.”

Voor William Zetterstrom-Sharp is de rust na vier jaar wel weergekeerd, maar ook hij moest daarvoor op zijn familie terugvallen. „Mijn moeder zag hoe ik eronder door dreigde te gaan door de stress van het continue verhuizen en greep tweeënhalve maand geleden in.” Vanuit het Verenigd Koninkrijk kocht zij het studiootje in de buitenwijk Hässelby waar hij nu woont, vertelt hij. Er verschijnt een voorzichtige glimlach op zijn gezicht.

De studio op de tweede verdieping van een groen-wit geschilderd flatgebouw is nog geen 35 vierkante meter, zijn bed staat twee stappen van zijn koelkast. In de wijk zijn veel zwervers en alleen al dit jaar vonden er vier schietpartijen plaats. En Zetterstrom-Sharp moest wat zelfstandigheid opgeven door het aanbod van zijn moeder te accepteren.

„Ik had het fijn gevonden als ik zelf wat had kunnen kopen, mijn moeder was natuurlijk ook niet echt op zoek naar een woning in Stockholm”, zegt hij schuldbewust. „Maar dat is iets voor de toekomst.” Mentaal merkt hij grote verschillen. „Ik voel me eerlijk gezegd zoveel beter, zoveel gelukkiger dan in de afgelopen vier jaar. Ik slaap beter, ik ben efficiënter op mijn werk, ik functioneer weer op sociaal vlak. En ik ben niet meer afhankelijk van slechte huisbazen. Ik heb eindelijk een thuis.”