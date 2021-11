Eindelijk zichtbaar in het Wilde Westen: zwarte sheriffs en cowboys

De western is al heel lang geen populair en dominant filmgenre meer, maar toch worden ze nog steeds gemaakt. Waarom? De meest voor de hand liggende reden is nostalgie en jeugdsentiment. Zo lang er nog filmmakers zijn die opgegroeiden met westerns – of met vaders die verzot waren op westerns – zullen er regisseurs en acteurs opstaan die niets liever willen dan zelf een keer een cowboyfilm maken.

Muzikant en filmmaker Jeymes Samuel is zo’n persoon. Als kind ontwikkelde hij een ware passie voor westerns. Maar wel met de complicatie dat hij als zwarte jongen in Londen bijna nooit een personage op het scherm terugzag dat leek op hemzelf. Dat heeft hij nu recht kunnen zetten met zijn debuutfilm The Harder They Fall: een uitbundig vormgegeven, hypergestileerde en bloederige western in de spaghetti-traditie van Sergio Leone en Quentin Tarantino, met een vrijwel geheel zwarte cast.

Samuel kon een beroep doen op louter toptalent: Idris Elba speelt de superschurk Rufus Buck; Regina King is te zien als zijn schietgrage rechterhand Trudy Smith; LaKeith Stanfield speelt de vliegensvlugge revolverheld Cherokee Bill; Delroy Lindo is sheriff Bass Reeves. De plot draait om wraak en heeft niet bijster veel om het lijf. Maar de fraaie vormgeving, goede acteurs en evidente liefde voor het genre maken veel goed.

Een western is altijd zo goed als de finale shoot out. The Harder They Fall heeft een epische ontknoping die zich kan meten met de beste. Dat multi-talent Samuel ook muzikant is verloochent zich niet: hij tekende voor de soundtrack met co-producer Jay-Z. De muziek is – veelzeggend – gebaseerd op de reggae, dancehall en afrobeat waarnaar Samuel in zijn jeugd luisterde. Om een gevechtsscène op te luisteren gebruikt hij Fela Kuti’s klassieker ‘Let’s Start’; een verrassende keuze die uitstekend werkt.

Multi-etnische mix

The Harder They Fall is geen western die het genre al te zwaar en ernstig opvat. Dat schuurt enigszins met de serieuzere bedoelingen die Samuel óók heeft met de film. In interviews benadrukt hij dat hij wil laten zien dat het oude westen van de VS helemaal niet zo exclusief wit was als Hollywood kijkers decennialang heeft doen geloven. De namen van zijn personages zijn gebaseerd op daadwerkelijke Afro-Amerikaanse sheriffs, outlaws en cowboys die bekend zijn uit de geschiedenisboeken, maar tot voor kort zelden of nooit opdoken in films. Door zijn personages daadwerkelijke namen mee te geven van historische figuren hoopt hij het publiek aan te sporen zich te verdiepen in fenomenen zoals Nat Love en Stagecoach Mary.

Dat zullen kijkers dan inderdaad wel zelf moeten doen; met de historische werkelijkheid heeft The Harder They Fall verder weinig tot niets te maken. Een volledig zwart Wilde Westen is op zichzelf genomen natuurlijk even onrealistisch als de geheel witte western die Hollywood van oudsher voorschotelde.

Danielle Deadwyler als Cuffee in The Harder They Fall. Foto David Lee/ NETFLIX

In werkelijkheid werd de westerse expansie van de VS gedragen door een multi-etnische mix van bevolkingsgroepen: veel cowboytradities gaan terug op de periode dat een groot deel van de latere VS nog in handen was van Mexico. Bij de aanleg van de spoorwegen werd veel werk verricht door Chinezen. De zwarte soldaten (‘Buffalo Soldiers’) van het Amerikaanse leger leverden evenzeer strijd met de inheemse bewoners van het land als hun witte collega’s van de andere regimenten. Nóg gecompliceerder wordt het als we de ‘mixed race’-vermenging van etnische afkomst ook nog in ogenschouw nemen; een deel van de legendarische figuren waar The Harder They Fall aandacht voor vraagt hadden zo’n gemengde afkomst.

Een kwart van de cowboys bij de zogeheten ‘cattle drives’ was volgens historici van Afro-Amerikaanse afkomst. Daarbij werd het vee over lange afstanden voortgedreven – de aanleg van transcontinentale spoorlijnen maakte die moeizame tochten later overbodig. Over de onderlinge verhoudingen tussen de cowboys doen verschillende lezingen de ronde: enerzijds is er het idee dat hun werk zo zwaar en gevaarlijk was, dat de cowboys zo op elkaar aangewezen waren dat er van raciale animositeit weinig sprake kon zijn.

Maar er zijn ook getuigenissen dat de zwarte cowboys onderaan de pikorde stonden en altijd het meest onaangename werk moesten opknappen. Voor The Harder They Fall is dat hoe dan ook slechts in beperkte mate relevant, want er komen strikt genomen geen cowboys in de film voor – wel soldaten, revolverhelden, bankovervallers, saloonuitbaters en sheriffs.

Papa Ford

De ‘eerste’ zwarte western is The Harder They Fall zeker niet. In de gesegregeerde Verenigde Staten werden met beperkte middelen westerns gemaakt voor een zwart publiek, zoals de succesvolle filmreeks Harlem on the Prairie (1937), Two-Gun Man from Harlem (1938) en Harlem Rides The Range (1939) met Herb Jeffries als een zingende cowboy.

De golf van zogeheten ‘blaxploitation’-films in de jaren zeventig bracht een aantal gedenkwaardige westerns voort met de actiehelden Fred Williamson en Jim Kelly. Niet te versmaden in dezelfde periode is de superieure slapstick van Mel Brooks in Blazing Saddles (1974), met Cleavon Little als een zwarte sheriff die een blanke nederzetting volledig in de stress doet schieten.

Voor een studio-western met een groot budget en een zwarte held tekende niemand minder dan John Ford, die tegenwoordig vaak al te haastig wordt weggezet als een vertolker van witte suprematie. Woody Strode, een acteur die Ford zeer dierbaar was, speelt in Sergeant Rutledge (1960) een sergeant in het (gesegregeerde) Amerikaanse leger, die valselijk wordt beschuldigd een blank meisje te hebben verkracht en vermoord. Hij weet dat hij als zwarte man zijn recht niet kan halen tijdens een proces en slaat op de vlucht, ook al is hij onschuldig.

Waarom vecht hij eigenlijk mee in de ‘white man’s war’ tegen de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika? Ook die vraag laat Ford aan de orde komen in deze opmerkelijke film. Strode was bijna een aangenomen zoon voor hem; Strode noemt hem in zijn autobiografie ‘papa Ford’.

Nog een zwarte western die als een klassieker mag gelden is Buck and the Preacher (1972); de eerste film als regisseur van acteur Sidney Poitier. Hij speelt zelf een voormalig soldaat die een karavaan van Afro-Amerikaanse pioniers moet begeleiden door onveilig gebied. Ze worden achternagezeten door huurlingen die hen na de afschaffing van de slavernij met geweld terug willen drijven naar de zuidelijke plantages.

Buck vormt een onwaarschijnlijk duo met een oplichter die zich voor dominee uitgeeft; een zwaar schmierende, maar amusante Harry Belafonte. The Harder They Fall staat zo in een weliswaar niet heel omvangrijke, maar toch niet te onderschatten traditie van zwarte cowboy-films.

Western The Harder They Fall Regie: Jeymes Samuel. Met: Jonathan Majors, Idris Elba, Zazie Beets, Regina King. Te zien op Netflix ●●●●●