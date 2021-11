‘Dit toont wat we als mensheid kunnen bereiken’

Doorgaans besluit de Amerikaanse regisseur Elizabeth Chai Vasarhelyi pas een documentaire te maken als zij en haar partner Jimmy Chin zeker weten dat zij voldoende goed beeldmateriaal kunnen verzamelen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Free Solo, de met een Oscar bekroonde film over ‘free climber’ Alex Honnold. Maar voor The Rescue, die de spectaculaire reddingsactie van een voetbalteam uit een Thaise grot in 2018 reconstrueert, hadden de makers van tevoren geen idee wat de bouwstenen van hun film zouden zijn.

„De hele operatie fascineerde mij vanaf de eerste keer dat ik erover hoorde”, vertelt de 42-jarige regisseur. „Het is voor mij een voorbeeld van wat we als mensheid kunnen bereiken als we gezamenlijk de schouders eronder zetten. Tientallen mensen die meerdere talen spraken werkten intensief samen om twaalf jongens en een coach te redden uit een onmogelijke situatie.”

Streamingdienst Netflix stelde al snel de rechten veilig van het verhaal van de twaalf jongens; dit perspectief wordt momenteel bewerkt tot dramaserie die volgend jaar in première zal gaan. Regisseur Chai Vasarhelyi en National Geographic mochten het verhaal van de duikers gebruiken voor hun documentaire. De makers waren echter niet aanwezig in Thailand tijdens de reddingsactie en moesten manieren verzinnen om toch beelden van de operatie in de film te kunnen verwerken. „We hadden nooit de zekerheid of we beeldmateriaal van de duikers zelf te pakken zouden krijgen”, legt ze uit. „Daarom hebben we allerlei scènes die zich in het water en de grot afspeelden nagespeeld, om te gebruiken tussen de interviews door.”

Geen van de betrokken partijen eiste inspraak in de ‘final cut’ van de film

Pas na twee jaar, vlak voordat de eindmontage moest worden ingeleverd, kwam er groen licht uit Thailand. Via de vrouw van een admiraal van de Thaise Navy Seals kregen de makers meer dan 87 uur aan materiaal tot hun beschikking van de Thaise duikers die bij de reddingsoperatie hielpen. „Het was een goudmijn”, knikt Chai Vasarhelyi enthousiast. „De eerste beelden toen de jongens werden ontdekt, de motiverende speech van de hoofdduiker – echt álles stond erop. We zijn toen direct teruggekeerd naar de montagetafel en hebben binnen een paar weken een nieuwe versie van de film gemaakt.”

Geen van de betrokken partijen eiste inspraak in de ‘final cut’ van de film. „Iedere partij – het Thaise leger, het Amerikaanse leger, de duikers – is trots op de rol die zij speelden in deze reddingsactie”, legt de regisseur uit. „Ze gaven ons carte blanche om het verhaal te vertellen op de manier die wij voor ogen hadden. De enige voorwaarde was dat alles feitelijk moest kloppen; we mochten niets verzinnen en geen feiten verdraaien. Maar dat is sowieso een standaard waar wij als documentairemakers nooit aan zullen en willen tornen.”

Vooral de Thaise Navy Seals waren erg blij dat de documentaire uitgebreid stilstaat bij de rol die spiritualiteit speelde bij de reddingsoperatie. „Ik ben zelf iemand die over het algemeen meer waarde aan feiten hecht”, stelt Chai Vasarhelyi. „Maar mijn moeder is boeddhist, zij heeft mij geleerd ook open te staan voor zaken die wetenschappelijk niet perse te verklaren zijn. Ik kan niet met zekerheid zeggen dat de gebeden van alle ouders niet hebben geholpen. Ik durf de redding geen wonder te noemen. Maar er zijn wel veel, heel veel momenten geweest dat het ook heel anders af had kunnen lopen.”

De makers krijgen bij vertoningen vaak te horen dat The Rescue een heel hoopvolle film is waar het publiek in deze tijden van de coronapandemie veel behoefte aan heeft. „Wat ons als mensen verbindt is sterker dan wat ons verdeelt”, beklemtoont de regisseur. „Vooral de duikers besloten hun nek uit te steken en mee te helpen aan een plan waarvan ze absoluut niet wisten of het zou gaan werken: de kinderen verdoven voordat zij uit de grot zouden worden gered.” Dit bleek na lang nadenken de veiligste manier om de kinderen in de armen van de duikers de lange afstand tussen de grot en hun vrijheid te laten afleggen. Chai Vasarhelyi: „Door samen te werken kan je grenzen verleggen en zijn resultaten te behalen die je alleen niet voor mogelijk achtte. Dat is een boodschap waar meer mensen hun daden op af zouden moeten stemmen.”