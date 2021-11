De vrede in Bosnië hangt aan een zijden draad

Bosnië en Herzegovina staat aan de rand van de afgrond. Sinds vorige week lijdt het geen twijfel meer dat Milorad Dodik, de politiek leider van de Bosnisch-Servische separatisten en op papier ook lid van het presidentschap van heel Bosnië en Herzegovina, van plan is geweld te ontketenen. Vorige week heeft hij in feite een tijdbom onder het land gelegd toen zijn Onafhankelijke Sociaal-Democraten bijeenkwamen en een reeks documenten goedkeurden die op korte termijn zullen uitlopen op geweld.

Emir Suljagic is directeur van het Srebrenica Memorial Center.

Zijn plan is dat het Bosnisch-Servische parlement half november een reeks wetten aanneemt waarmee parallel aan de rest van de staat specifiek Servische instituties worden opgericht. Uit de documenten die sindsdien openbaar zijn geworden, blijkt dat hij niet alleen van plan is een Servische inlichtingendienst, belastingdienst en leger op te richten, maar dat hij ook de Bosnische inlichtingendienst en het leger van Bosnië en Herzegovina wil verwijderen uit gebieden met een Servische meerderheid. Dit wil hij bereiken ‘door tussenkomst van de organen’ van de Republika Srpska, de Servische deelrepubliek die onderdeel is van Bosnië en Herzegovina.

Een explicieter dreiging met geweld is eigenlijk niet mogelijk. Maar ook als Dodik niet direct van plan zou zijn geweld te gebruiken, dan is alleen al de heroprichting van het Bosnisch-Servische leger, het Vojska Republike Srpske zoals het tijdens de oorlog (1992-1995) officieel heette, een dikke rode lijn. Die lijn mag onder geen beding worden overschreden.

Moordmachine

Ten eerste is dit instituut in 2007 door het Internationaal Gerechtshof verantwoordelijk bevonden voor genocide. De Bosnische genocide was een korte periode van heftig geweld in de zomermaanden van 1992, met middeleeuwse belegeringen van bevolkingscentra als Sarajevo, Bihać en Srebrenica die tot ver in 1995 aanhielden. Het Bosnisch-Servische leger belegerde de hoofdstad Sarajevo drieënhalf jaar lang, met misdaden tegen de menselijkheid tot gevolg. Het richtte in 1992 detentie- en concentratiekampen in en was de spil van het genocidale geweld tegen de Bosnische moslims (Bosniakken) en Kroatische bevolking van Bosnië en Herzegovina. In juli 1995 leidde het de genocide-operatie in Srebrenica. De top van de organisatie was rechtstreeks betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van deze massamoord.

Dit was geen normaal leger. Het was een moordmachine tegen burgers. Het heeft nooit een strijd op gelijke voet gewonnen, en toen in de herfst van 1995 de machtsverhoudingen veranderden, werd het verpletterd.

Veiligheidsdreiging

In de tweede plaats heeft het Bosnisch-Servische leger na de oorlog voortdurend het vredesproces ondermijnd. Het hielp aangeklaagde oorlogsmisdadigers om onder te duiken. Het intimideerde niet-Serviërs die terugkeerden naar gebieden met een Servische meerderheid. Het bespioneerde NAVO-troepen die in het land gelegerd waren. Als dit leger weer wordt opgebouwd, wordt de hele regio instabieler. Die wordt – met wat Russische hulp die ongetwijfeld zal komen – een anti-NAVO-platform, met een poreuze grens van honderden kilometers met buurland en NAVO-lidstaat Kroatië. Simpel gesteld: het is een veiligheidsdreiging van de eerste orde, die per definitie ook vijandig staat tegenover de westerse belangen op de Balkan.

Ten derde zal het primaire doel van dit leger de isolatie van Bosniakken blijven. De Bosniakken als volk zijn automatisch hun vijand. Alleen al in Sarajevo werden tijdens het beleg in de jaren negentig 1.600 kinderen gedood, van wie een groot aantal door sluipschutters. Er kan van ons Bosniakken eenvoudigweg niet worden verwacht dat we samenleven met een dergelijk instituut. Dat dit leger uitsluitend op onze fysieke vernietiging uit is, is onomstotelijk bewezen in de rechtbank. Het is geen verzinsel.

Zwakke reacties

Milorad Dodik heeft ons allemaal in het nauw gedreven. Er is heel weinig speelruimte en de vrede staat op het spel. Hij is aangemoedigd door de zwakke reacties van de VS en de EU op zijn openlijke geweldsverklaring, en heeft alle reden om zijn plan door te zetten. Hij heeft zich feitelijk al teruggetrokken uit het vredesakkoord van Dayton, maar zegt dit nog niet hardop. Elke keer dat hij zegt geen oorlog te willen, kopen hij en zijn aanhang meer tijd om nieuwe slagkracht ervoor op te bouwen.

De enige manier om Dodik tegen te houden is hem ervan te overtuigen dat de voordelen van zijn plan niet opwegen tegen de kosten. Dat ligt in onze handen.

De huidige situatie komt neer op één vraag: zijn wij, die de genocidale aanslag van de jaren negentig hebben overleefd, bereid te leven te midden van de slagkracht om deze te herhalen? Ik niet. En ik denk niemand van ons. Of de Europese Unie ook bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen, valt nog te bezien.